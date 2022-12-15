Ocon: "Alpine'in güncelleme getirme hızı etkileyiciydi"
Esteban Ocon, Alpine'in bu yıl güncelleme getirme hızından etkilendiğini söyledi ve Fransız ekipte çalışan mühendisleri övdü.
2022 Formula 1 sezonu, her zamankinden farklıydı çünkü takımlar tamamen yeni araçlara geçtikleri için sezonun başlangıcından itibaren güncelleme getirdiler.
Bu açıdan iki farklı yaklaşım vardı: Birinci yaklaşımda bazı takımlar, her birkaç yarışta bir toplu güncelleme getirdi. İkinci yaklaşımda ise her yarışa küçük küçük güncellemeler getirdiler.
Şampiyona dördüncüsü Alpine'de güncellemeler çok kapsamlı değildi fakat her yarışa güncelleme getirdiler. Bu yaklaşım aracın sürekli olarak geliştirilmesine olanak sağladı ve şampiyonada McLaren'ı geride bıraktılar.
Takımın Fransız sürücüsü Esteban Ocon Racingnews365'e verdiği demeçte, Formula 1'de geçirdiği yıllar boyunca hiç bu kadar hızlı güncelleme getirdiklerini görmediğini söyledi.
Ocon, "Güncellemelerin hazırlanma hızı bu yıl inanılmaz bir seviyedeydi."
"Bir Formula 1 takımının bu kadar çok ve bu kadar hızlı güncelleme hazırladığını hiç görmemiştim!"
"İnsanlar hafta sonları ve resmi tatillerde fabrikada kalıp, taban veya kanat gibi şeyler üretiyorlardı."
"Dürüst olmak gerekirse, bu iş ahlakı beni gerçekten etkiledi. Hatta birkaç ay önce herkese teşekkür etmek için üretim departmanına gittim. Takım onlar sayesinde bu kadar ileriye gitti."
"Örneğin bazen yeni parçaları sadece bir araca koymayı planlıyorduk çünkü yeni parçalardan sadece bir tane üretiliyordu."
"Sonrasında hafta sonu başlamadan önce ikinci bir güncelleme daha alıyorduk. Bu sezon boyunca dört ya da beş kez böyle oldu ve etkileyiciydi." dedi.
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