McLaren, Ricciardo'ya "sorunsuz bir araç" veremediği için üzgün

Daniel Ricciardo, cumartesi günü sıralama turlarında temiz bir tur çıkarmakta zorlanmış ve takım arkadaşı Lando Norris'in üçüncü başladığı yarışa 13. sıradan start almıştı.

Fakat startla birlikte dokuzuncu sıraya kadar çıktı ve altıncı sıraya kadar bu pozisyonda kaldı. Ancak, start sonrasında güç ünitesi sorunu yaşadı ve güç kaybı nedeniyle başladığı pozisyona geri döndü. Yarışı da yine aynı pozisyonda noktaladı.

McLaren, güç ünitesi sorunu nedeniyle ilk onun dışına düştüğü için iki araçla birden puan alma şansını tepmiş oldu.

Takım patronu Andreas Seidl, araçtaki teknik sorunların puan kazanmasını engellediği için Ricciardo'nun özür diledi.

Seidl şöyle dedi: “Güç ünitesinin yönetimiyle ilgili bir sorun yaşadık ve bu da turun yarısında gücün azalmasına neden oldu. Sorun, direksiyon simidi üzerindeki bazı tuşların konumu değiştirmesi sayesinde çözüldü ancak bu nedenle dört pozisyon kaybetti ve ardından trafiğe takıldı. Yarışı ise kaldığı noktada bitti."

"Bu yüzden hafta sonuyla ilgili karmaşık duygular yaşıyoruz. Bir yandan Lando ile güçlü bir yarışa sahiptik ve beşinci bitirdik, üçüncü en güçlü takım olduk ki bu harika bir şey. Fakat öte yandan Daniel ile bu fırsatı kaçırdığımızı hissediyoruz. İlk turun ardından dokuzuncu sıradaydı ve her iki Ferrari sürücüsünün de önündeydi."

"Takımlar şampiyonasındaki pozisyonumuz için her hafta sonu iki araçla birden çok sayıda puan almamız gerektiği çok açık. Aynı zamanda Daniel'e iyi bir startın ardından, sonucu en üst düzeye çıkarabileceği bir araç veremediğimiz için de özür dilemeliyiz. Ancak bu tür sorunlar sporun bir parçası. Bundan sonuçlar çıkaracağız ve daha güçlü döneceğiz."

"Bir sonraki yarışın yine Spielberg'de yapılması güzel. İlk hafta sonundan edindiğimiz tüm tecrübeleri hemen uygulayabileceğiz. Araca uyum sağlamaya devam eden Daniel için harika bir durum. Umarım bir sonraki yarışta tüm ekip başarılı olur."