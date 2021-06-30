Wolff: "Bu hafta sonu nasıl performans göstereceğimizi göreceğiz"

Mercedes, Avusturya'daki ilk yarışta çifte podyum almayı başarsa da yarışı kazanamadı.

Alman üretici 2014'ten bu yana hiçbir sezonda arka arkaya dört yarış kaybetmemişti ancak Red Bull bu seriye son vermiş oldu.

Fakat Mercedes'in pes etmeye niyeti yok ve bu hafta sonu yeniden güçlü şekilde geri dönmeyi hedefliyorlar.

Toto Wolff, hafta sonu öncesinde yaptığı açıklamada, bu hafta sonu iyi bir performans sergilemeyi umduklarını belirtti.

Wolff, "Geçen hafta sonu sahip olduğumuz fırsatlardan en iyi şekilde faydalandık ve en hızlı araca sahip olmamamıza rağmen, oldukça sağlam bir çift podyum ve iyi puanlar aldık."

"Piste her çıkışımızda kazanmak için mücadele ediyoruz. Ancak Steiermark'ta podyumun en üst basamağına çıkamasak da cesaret verici olan pek çok şey vardı. Sürücülerimiz iyi performans gösterdiler, pit stoplarımız mükemmeldi ve strateji hamlelerimiz çok güçlüydü."

"Bu hafta sonu Steiermark'a geri dönüyoruz ve karşımızda bir başka büyük meydan okuma daha var. Ancak arka arkaya iki hafta aynı pistte yarışmak yeni fırsatları da beraberinde getiriyor."

"Geçen hafta sonu araç ayarı anlamında oldukça deneysel bir cuma günü geçirmiştik ve bu hafta sonu ilk seansta piste çıktığımız zaman araç ile daha mutlu bir yerde olmayı, sonrasında da bunun üzerine daha fazlasını eklemeyi umuyoruz."

"Lastik hamurları da bu hafta sonu bir tık daha yumuşak olacak, bu nedenle tüm takımlar için yeni bir meydan okuma var ve strateji açısından yeni seçenekler ortaya çıkacak."

"Bu yılki şampiyona 23 yarıştan oluşuyor ve bu yolun henüz üçte birinden biraz daha fazlasını tamamladık Önümüzde pek çok fırsat ve yapılabilecek şeyler var, bu yüzden dokuzuncu yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images