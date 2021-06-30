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Horner: "Bir sonraki direktif ne zaman mola verebileceğimizle ilgili olacak!"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, FIA'nın son direktiflerini eleştirdi ve şu anda önde oldukları için tüm gözlerin kendilerine çevrildiğini belirtti.

Horner: "Bir sonraki direktif ne zaman mola verebileceğimizle ilgili olacak!"

Red Bull, bu yıl şimdiye kadar oldukça iyi bir performans sergilemeyi başardı ve geride kalan sekiz yarışta beş zafer elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Son haftalarda Avusturyalı ekibe yönelik çok sayıda direktif yayınlanmıştı. Bunlar içerisinde en göze çarpanı esnek kanatlardı.

Şimdi ise pit stop hızlarına yönelik yeni bir direktif yayınlanmış durumda. Bu direktifle beraber artık iki saniyenin altında pit stop görmek mümkün olmayacak. En hızlı pit stopları da Red Bull yaptığı için yine Avusturyalı ekip aleyhinde bir karar oldu.

Güvenlik adı altıda yayınlanan bu teknik direktif, Mercedes'in FIA'ya endişelerini dile getirmesinin ardından yayınlanmış gibi görünüyor.

Christian Horner, son yayınlanan bu direktiflerle ilgili Sky İtalya'ya şöyle konuştu: "Bunlar ne zaman duracak?"

"[Mercedes] bize çok fazla odaklandı çünkü hızlıyız. Şimdi bir sonraki direktifi bekliyorum, belki de ne zaman ihtiyaç molası vereceğimi söylerler."

Ancak Horner, Mercedes'in yaptığı şeylerin "oyunun bir parçası" olduğunu kabul ediyor.

Takım patronu, "Pit stoplarımıza özellikle dikkat ediyorlar."

“Hızlı olduğunuzda, rakipleriniz her zaman sizi bir şekilde yavaşlatmaya çalışırlar. Bu, içinde bulunduğumuz işin bir parçası ama sinir bozucu bir şey." dedi.

Horner, Red Bull'un yedi yıldır pit stoplarını mükemmelleştirmek için yoğun çaba gösterdiğini ve takımın kendilerine avantaj sağlayan herhangi bir sistem kullanmadığını dile getirdi.

Horner, "Hayır, bu hız otomatik bir sistemden kaynaklanmıyor. Bunlar, bizim çalışanlarımızla ilgili bir şey. Sürekli antrenman yapıyorlar, antrenman yapıyorlar ve antrenman yapıyorlar."

“Bu yeni kuralla birlikte, aracı belirli bir süre pitte tutmalıyız, ama bunu nasıl belirleyebiliriz ki? Bu karardan gerçekten mutlu değiliz."

"Bana biraz tipik Formula 1 gibi geliyor. Yani gerçekten sinir bozucu.” dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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