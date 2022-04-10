McLaren, Ricciardo'dan Norris'in yaşadığı sorun nedeniyle atak yapmamasını istemiş

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2022 Avustralya GP'si, McLaren için iyi geçti. Lando Norris, Cidde'den sonra yine iyi bir hafta sonu geçirerek beşinci oldu. Takım arkadaşı Daniel Ricciardo ise hemen bir sıra arkada altıncı olmayı başardı. McLaren bu sezon ilk kez çifte puan alırken, Ricciardo da sezonun ilk puanlarını elde etti.

Norris yarışın son üç turunda yakıt tasarrufu yapmak için ayağını gazdan çekmesi sebebiyle tam altı saniye kaybetti. Radyo konuşmalarına bakıldığında, yarış mühendisi Will Joseph'in bir sorun sebebiyle Norris'ten yavaşlamasını istediği ortaya çıktı.

56. turda Joseph, "Bir sorunla başa çıkmaya çalışıyoruz. Daniel beş saniye arkanda. Her tur beş saniyeliğine ayağını gazdan çekmeni istiyorum. Daniel sana baskı uygulamayacak." dedi. Damalı bayrağı geçmesinin ardından ise Norris'ten "pite dönüş turunda elinden geldiğince yakıt tasarrufu yapması" istendi.

Aynı mesaj, Ricciardo'nun yarış mühendisi Tom Stallard tarafından Ricciardo'ya da iletildi. Kendisine "farklı kapatabileceği, fakat onu baskı altına almaması gerektiği" söylendi.

Stallard, Ricciardo'nun "Norris güç kaybederse ne yapmalıyım" sorusuna ise, "Sadece geç, kaza yapmamanız yeterli. Eğer güç kaybederse herhangi bir kaza yaşanmasını istemiyorum. Ama güç kaybederse onu geçmende bir sorun yok. Her şey iyiyken ise Norris'i baskı altına almanı istemiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarış sonrası aracı incelemelerden başarılı şekilde geçen Norris, "zor bir öğleden sonra geçirdiğini" söyledi.

"Başa çıkmamız gereken birkaç sorun vardı, bu istediğimiz bir şey değil. Araçta iyi bir tempomuz vardı, bu yüzden aracı zorladığınızda daha iyi çalışabiliyorsunuz."

McLaren sezonun şimdiye kadarki en iyi hafta sonunu geride bırakmış olmasına rağmen Norris, bu iyi sonucun pistten kaynaklandığına yönelik inancını yineledi.

Norris, "Eğer Bahreyn'e geri dönseydik, sıralama turlarında yine 13. sırada olurduk ve yine iki tur geride bitirirdik. Araç Bahreyn ile tamamen aynı, sorun da bu."

"Sanırım buradan Albert Park'ın çok daha hızlı, çok daha yumuşak ve araca daha çok yakışan bir pist olduğunu anlıyoruz. Burada aracı daha ideal bir aralığa koyabiliriz. Bugün öğrendiklerimizi alıp önümüzdeki birkaç yarışa taşımaya çalışacağız." dedi.