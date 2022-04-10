Perez: "Ferrari yarışta tamamen farklı bir seviyedeydi"

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Charles Leclerc, pazar günkü yarışa pole pozisyonundan başladı ve Max Verstappen'in zaman zaman güçlü turlarına rağmen farkı düzenli olarak artırdı.

Verstappen'in yarış dışı kalmasıyla Leclerc iyice rahatladı ve Perez'in yaklaşık 20 saniye önünde ilk sırada finiş gördü.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Perez, Ferrari'nin bu kadar iyi olmasını beklemediklerini kabul etti ve İtalyan takımın "tamamen farklı bir seviyede" olduğunu dile getirdi.

Perez, şöyle dedi: "Bence bugün alabileceğimiz en yüksek sonuç buydu çünkü Ferrari bugün inanılmaz güçlüydü. Onlarla hiçbir noktada mücadele edemedik. Sanırım bir adım önde oldukları ilk hafta sonu buydu."

"Sıralama turlarında sonuçlar çok yakındı, dün onlarla savaşabileceğimiz görülüyordu, hatta onlara gösterdiğimizden biraz daha yakın olduğumuzu hissettim ancak bugün tamamen farklı bir seviyede performans gösterdiler."

"Bence denge anlamında biraz zayıf kaldık ve araçla yanlış yöne gittik. Bu yüzden yapılması gereken bazı analizler olduğunu düşünüyorum. İki aracı biraz farklı ayarlarda çalıştırıyoruz. Bence yapmamız gereken analizler var. Bu hafta sonundan iyi dersler çıkaracağımıza eminim."

"Ayrıca lastiklere Ferrari'ye kıyasla daha sert davranıyoruz gibi görünüyor."

Mechanics on the grid with Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez ayrıca şunları da ekledi: "Bu hafta sonu birkaç hata yaptık, bu yüzden Ferrari'den çok Mercedes ile savaştık. Tempo istediğimiz gibi değildi ama takım bu konu üzerinde çalışıyor."

"Analiz edilecek çok şey var çünkü dün pole pozisyonuna yakın olmamıza rağmen bugünkü hızımız yeterli değildi. Ferrari hızlı görünüyordu. Onlarla yarışmak istedik ama bunu yapmayı başaramadık. Aracı en azından biraz geliştirebilirsek takıma güven getirebilir."

Pistin son virajından bir önceki virajda tüm hafta sonu zorlanmalarına da değinen Perez, "Bence bu, bizim yaşadığımız sorunların bir parçası. Üçüncü sektörde gerçekten zayıftık."

"Bunu telafi etmek için çok fazla taviz vermemiz gerekiyor ve bu da bizi pist boyunca çok etkiliyor. Yani o viraj çok hassas olduğumuzu ve hata yapmanın gerçekten kolay olduğunu gösteriyor." dedi.

Perez ayrıca ilk üç yarışta yaşadıkları dayanıklılık sorunları göz önüne alındığında, bunun endişe verici olduğunu ve bu konuda ilerleme kaydetmeleri gerektiğini söyledi.

"Bu kesinlikle bir endişe kaynağı. Bu ilk üç yarışta zaten çok fazla puan kaybettik ve şampiyona üzerinde büyük etkisi olabilir. Bu yüzden mevcut durumun farkındayız. Hem buradaki hem de Milton Keynes'teki tüm ekibimiz çözüm bulmak adına yoğun çaba gösteriyor."

"Max'in bugün tam olarak ne sorunu yaşadığını bilmiyoruz. Yani görmemiz lazım ama eminim işleri tersine çevireceğiz. Umarım Avrupa'ya döndüğümüzde her şeye sıfırdan başlayabiliriz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images