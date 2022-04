Perez: "Ferrari yarışta tamamen farklı bir seviyedeydi"

Charles Leclerc, pazar günkü yarışa pole pozisyonundan başladı ve Max Verstappen'in zaman zaman güçlü turlarına rağmen farkı düzenli olarak artırdı.

Verstappen'in yarış dışı kalmasıyla Leclerc iyice rahatladı ve Perez'in yaklaşık 20 saniye önünde ilk sırada finiş gördü.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Perez, Ferrari'nin bu kadar iyi olmasını beklemediklerini kabul etti ve İtalyan takımın "tamamen farklı bir seviyede" olduğunu dile getirdi.

Perez, şöyle dedi: "Bence bugün alabileceğimiz en yüksek sonuç buydu çünkü Ferrari bugün inanılmaz güçlüydü. Onlarla hiçbir noktada mücadele edemedik. Sanırım bir adım önde oldukları ilk hafta sonu buydu."

"Sıralama turlarında sonuçlar çok yakındı, dün onlarla savaşabileceğimiz görülüyordu, hatta onlara gösterdiğimizden biraz daha yakın olduğumuzu hissettim ancak bugün tamamen farklı bir seviyede performans gösterdiler."

"Bence denge anlamında biraz zayıf kaldık ve araçla yanlış yöne gittik. Bu yüzden yapılması gereken bazı analizler olduğunu düşünüyorum. İki aracı biraz farklı ayarlarda çalıştırıyoruz. Bence yapmamız gereken analizler var. Bu hafta sonundan iyi dersler çıkaracağımıza eminim."

"Ayrıca lastiklere Ferrari'ye kıyasla daha sert davranıyoruz gibi görünüyor."

Mechanics on the grid with Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images