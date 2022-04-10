Marko: "Ferrari'yi sadece tebrik edebiliriz"

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Max Verstappen, yeni Formula 1 döneminin ilk üç yarışından sonra şampiyona lideri Charles Leclerc'in 46 puan gerisinde yer alıyor. Uzun sezon göz önüne alındığında bu aşılmaz bir fark değil ancak Red Bull'un yapacak çok fazla işi var gibi görünüyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Servus TV'ye verdiği demeçte şöyle dedi: "Vettel ile 60 puan geride kaldığımızı ve buna rağmen dünya şampiyonluğunu kazandığımız dönemi hatırlıyorum...."

"Şu anda mücadeleye etki eden iki ya da belki üç farklı şey var. İlk olarak, geçen yıl neredeyse hiç karşılaşmadığımız dayanıklılık sorunlarıyla boğuşuyoruz. Fakat bugün Ferrari'yle olan fark da endişe vericiydi. Lastiklerde herhangi bir aşınma olmadan yarışı kontrol altında götürdüler. Max arayı kapatmaya çalıştığında, Leclerc kolayca yanıt veriyordu."

"Sarı lastikte tamamen çaresizdik. Çok fazla aşınma yaşadık, belki de en fazlasıydı. Mercedes bile bir noktada bizden daha iyi turlar çıkarıyordu."

"Sert lastikte durum biraz daha iyi görünüyordu fakat Ferrari ayrı bir sınıftaydı. Bunun için onları sadece tebrik etmek gerekiyor."

"Ferrari'nin hızına olumsuz anlamda şaşırdık. Biz birkaç tur içinde aşınma yaşarken, onlar hiç aşınma yaşamadılar."

"Ferrari araçta çabucak doğru dengeyi bulabiliyor. Perez, Max'ten daha küçük bir arka kanatla sürdü ve daha az yere basma gücüne sahipti buna rağmen hâlâ daha iyiydi."

"Bence Max'in sahip olduğu denge pek doğru değildi."

Imola güncellemesi

Marko, şu anda çok ağır bir araca sahip olduklarını ve Imola'ya getirecekleri güncellemelerle bunu çözebileceklerini söyledi.

"Açıkçası Ferrari'den daha ağırız. Sanırım yaklaşık on kilogram civarında bir ağırlık dezavantajımız var. Bunu tur zamanına dönüştürürsek, tur başına yaklaşık 0.3 saniyeye denk geliyor. Ancak ağırlığı azaltmak pahalı bir işlem. İşin hem finansal hem de dayanıklılık boyutu var. Bu yüzden bütçe sınırı ile zor bir dengeleme sürecindeyiz ve zor bir dönemle karşı karşıyayız."

"Imola'ya yeni bir güncelleme paketi getireceğiz. İlk güncellemeler kadar iyi çalışırlarsa ve ağırlığı azaltabilirsek, bu paket bizi Ferrari ile eşit hale getirebilir."

"Fakat her şeyden önce dayanıklılık sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Aracınız hızlı olabilir fakat yarışı bitiremezseniz puan alamazsınız."