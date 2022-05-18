McLaren pilotları, otellerde yaşadıklarını paylaştılar

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Takımın ana sponsorlarından biri olan Hilton Hotels için düzenlenen bir etkinlikte konuşan iki McLaren pilotuna seyahatleri sırasında işlerin kontrolden çıktığı zamanlar soruldu.

New York Post'un haberine göre Ricciardo, "Bir keresinde sadece odayı değil, tüm katı çöplüğe çevirmiştim." dedi.

Etkinliğe katılanlar Norris'in de soruya cevap vermesi için ısrar ettiler, bunun üzerine İngiliz pilot 2019'daki ilk Formula 1 sezonundaki bir otel ziyaretine atıfta bulundu ve arkadaşlarıyla birlikte yaptığı şeyler için özür diledi.

Norris, "Havuzdan atılmıştık. Havuzda yaramazlık yapıyorduk, bunun üzerine sadece ben değil herkes atıldı. Bu nedenle odalara çıktık ve güzel bir parti verdik."

"O gün rahatsız ettiğim herkesten özür dilerim, ama evet, çok eğlenceliydi.”

Hilton, 2005'ten beri bir McLaren sponsoru ve Ricciardo, otel zincirinin şimdiye kadar takımla geçirdiği süre boyunca kendisine ne kadar yardımcı olduğunu da belirtti.

Avustralyalı pilot, "Çok çılgınca olmayan bir şey söyleyeceğim, ancak yarış gününde taze kalmama yardım etmekte çok başarılılar."

"Yarış hafta sonlarında çok fazla takım elbise giyiyoruz ve bu çok terletici, dolayısıyla onları kısa sürede temizlememiz veya yıkamamız gerekiyor.

"Kirli kıyafetleri temiz ve harika bir şekilde geri getirme konusunda çok hızlı ve verimliler." dedi.

McLaren Miami'de pek iyi bir hafta sonu geçirmedi. Takım son iki yarışa göre tempo anlamında zorlanırken, Norris'in kaza sonucu yarış dışı kalması ve Ricciardo'nun istediği kadar yükselememesi nedeniyle takım hafta sonunu puansız kapattı.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images