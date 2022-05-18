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Surer: "Raikkonen'in ayrılması da Alfa Romeo'ya fayda getirdi"

Marc Surer, Kimi Raikkonen'in son yıllarda artık yorulduğunu söyleyerek, yenir bir havaya sahip olmanın takıma enerji getirdiğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Surer: "Raikkonen'in ayrılması da Alfa Romeo'ya fayda getirdi"
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2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, 2019 yılında katıldığı Alfa Romeo'dan geçen yılın sonunda ayrıldı ve bu süreçte beklediği sonuçları pek alamadı.

Başlangıçta tarafların hedefleri yüksekti ve Raikkonen'in düzenli olarak puan alabileceği düşünülüyordu ancak son yıllarda İsviçreli ekip yeni kural dönemine odaklandığı için Raikkonen hep gridin arka tarafında mücadele etti.

Özellikle yarışta güçlü sürüşler çıkaran Raikkonen, bazen kimsenin beklemediği puanlar alsa da 2021'in sonunda F1 kariyerini sonlandırdı.

Şimdi Fin pilotun yerini Valtteri Bottas almış durumda ve 2022 sezonunun ilk beş yarışında 30 puan topladı.

Sürer, sürücü kadrosundaki yenileme ve Raikkonen'i daha genç bir isimle değiştirmenin takıma yardım ettiğini dile getirdi.

Surer, Formel1'de'ye verdiği demeçte şöyle dedi: "Kimi artık çok yorulmuştu."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Alfa Romeo

"Bunu özellikle sıralama turlarında açıkça görebiliyordunuz. Yarışta elbette tecrübesiyle iyi performanslar gösterdi."

"Fakat sıralama turlarında bildiğimiz Kimi Raikkonen değildi."

"Ayrıca Alfa Romeo'yu pozitif etkileyen bir diğer şey de motorun daha fazla güce sahip olması oldu."

"30 beygirlik bir güç neredeyse 0.3 saniyeye denk geliyor. Bu da önemli bir artı. Orta gruba ve ne kadar yakın olduğuna bakarsanız, bu, gerçekten büyük fark yaratıyor. 0.3 saniye ile ileriye doğru büyük bir adım atabilirsiniz."

"Son olarak unutulmaması gereken bir diğer şey, yeni kurallara geçmiş olmamız ve Sauber, böyle anlarda fark yaratabilecek olan en iyi rüzgar tünellerinden birine sahip."

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