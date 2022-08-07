McLaren, Piastri anlaşmasını açıklamak için Ricciardo'yu bekliyor olabilir

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McLaren, 2022 Formula 1 sezonunun ardından Lando Norris'in yanına Oscar Piastri'yi getirme kararı aldı ve Avustralyalı sürücüyle bir ön sözleşme imzaladı.

Bu kapsamda takım, 2022 sezonunun ardından artık birlikte çalışmaya devam etmek istemedikleri konusunda Daniel Ricciardo'yu bilgilendirdi

Fakat Ricciardo'nun anlaşması devam ettiği için, kontratın feshedilmesi gerekiyor ve bunun için de Avustralyalı sürücüye tazminat ödemek zorunda kalacaklar.

RACER'ın haberine göre McLaren ve Ricciardo arasındaki görüşmeler devam ediyor. İngiliz ekip, Piastri'nin gelişini duyurmadan önce Ricciardo'nun başka bir takıma geçişini kolaylaştırmak istiyor.

Bir bakıma Ricciardo'nun başka bir takımda yarışacağından emin olmak istiyorlar ve şu anda en muhtemel seçenek Alpine gibi görünüyor.

Ricciardo'nun geleceği netleştiği anda da McLaren, Piastri ile sözleşme imzaladığını duyuracak.

Avustralyalı pilot, IndyCar gibi bazı seçeneklere sahip olsa da, RACER'a göre şu anda sadece F1'de yarışmaya ilgi gösteriyor.