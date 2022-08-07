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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Gasly'nin adı bir kez daha Alpine için yazılıyor

Pilot pazarının iyice kızıştığı bugünlerde her şeyi altüst edebilecek bir isimle karşı karşıyayız: Pierre Gasly!

Altay Gök
Ekleyen:
Gasly'nin adı bir kez daha Alpine için yazılıyor
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Gasly bundan 2 ay önce pilot pazarının merkezindeki isimlerden birisiydi, nitekim AlphaTauri ile 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Sergio Perez'in Red Bull ile sözleşme uzatması, kendisinin Red Bull bünyesindeki geleceğinin sorgulanmasına yol açmıştı.

Takım tüm şüpheleri ortadan kaldırmak için resmi bir açıklama yaparak Gasly'nin 2023'te kendileriyle devam edeceğini duyurdu, ancak aptal sezonunun başlamasıyla birlikte Fransız pilotun ismi bir kez daha başka takımlar için yazılmakta.

Tüm bu dedikoduların sebebi iki ay önce RacingNews365'in yaptığı bir habere dayanıyor. Habere göre Gasly, şampiyonayı daha yüksek sırada bitiren bir takımdan teklif alması durumunda AlphaTauri'den ayrılma şansına sahip!

Geçen sene podyuma çıkan ve birçok kez sıralama turlarında ilk 5-6 sıra gibi sonuçlar elde eden AlphaTauri bu sezon itibariyle bir hayli gerilemiş durumda, takım an itibariyle şampiyonada sekizinci. Alpine ise dördüncü sırada. 

Eğer bu madde doğruysa ve Gasly-Alpine anlaşması gerçekleşirse, zaten Esteban Ocon'a sahip olan Fransız takım uzun süredir hedeflediği gibi tamamen Fransız pilotlardan oluşan bir kadro kurabilir.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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