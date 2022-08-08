Wolff: "Dalgalanma sorunları yüzünden gelişim savaşında birkaç ay geride kaldık"

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Mercedes, yaşanan dalgalanma sorunları nedeniyle yıla istediği başlangıcı yapamadı ve bu sorunu çözmeleri epey vakitlerini aldı.

Sonunda takım sorunları ortadan kaldırdı ancak araç saf performans olarak henüz öndeki iki takımla aynı seviyede değil.

Wolff, sezonun ilk yarısıyla alakalı şu yorumlarda bulundu: "Sezonun başlangıcı bizim için harika değildi. Aralık ayında şampiyonluk kazanır ve dört ay sonra ilk sıralar için yarışamazsanız, bu sinir bozucudur."

"Sonrasında sezonumuz inişler ve çıkışlarla geçti. Neredeyse her yarışta podyuma çıktık. Yarışlarda çok güçlüydük fakat sıralama turlarında aracımız sürekli gerideydi."

"Bunun neyle alakalı olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Umarım sezonun ikinci yarısında daha da gelişeceğiz ve bu sayede zaferler için savaşabileceğiz."

Takımın neyi iyi yaptığı sorusuna Wolff, "Şampiyonluk için savaşamadığımız düşünülürse, iyi yaptığımız çok şey yoktu fakat olumlu kalmalısınız. Geçmişte pek çok kez, en çok başarısız olduğumuz günlerden dersler çıkardığımızı söyledim ve şu anda olan şey tam olarak bu."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Aracımızla çalışmak çok zor, bir süre boyunca hiç ilerleme kaydetmemiş gibiydi. Fakat şimdi öğrendiklerimiz, önümüzdeki yıllarda bize yardım edecek."

"Takımı geliştirmeye devam ediyoruz. Bu sezon yaşadığımız tüm zorluklar, uzun vadede daha iyi olmamıza yadım edecek."

"Araca gelirsek, en büyük zaafı tüm gelişimimizi etkileyen dalgalanmaydı. Aracı aerodinamik olarak geliştiremedik ve herhangi bir güncelleme getiremedik çünkü yere basma gücünü ne kadar artırırsak, dalgalanma o kadar artıyordu."

"Ancak Barselona'daki yarıştan sonra aracı daha iyi anlamaya başladık ve bu sorunu ortadan kaldırdık. Yine de gelişim anlamında birkaç ay geride kaldık. Şimdi öndekileri yakalamamız gerekiyor." dedi.

Wolff, yılın ikinci yarısında en azından zafer için savaşmalarını umuyor.

"Her zaman gelişmeye ve ilerleme kaydetmeye çalışmalıyız. Geçtiğimiz yıllarda arka arkaya sekiz şampiyonluk kazanmamızı sağlayan baskın bir aracımız vardı."

"Rekabetçi kalabilmek için sürekli gelişmeliyiz. Bunu 2022'de ve sonrasında yapmalıyız."

"Mevcut sonuçlar beklentilerimizi karşılamıyor. Aracımız en hızlı üçüncü araç ama hedefimiz bu değil. Harika iş çıkaran rakiplerimize saygı duyuyoruz fakat hedeflerimiz konusunda çok netiz. Zaferler ve şampiyonluk mücadelesine geri dönmek istiyoruz."