McLaren çalışanlarını izne çıkarıyor, Sainz ile Norris'in maaşları düşürüldü

McLaren, mevcut koronavirüs durumu ve ekonomik etkileri nedeniyle personelinin bir kısmını ücretsiz izne çıkmak zorunda kaldı. Ayrıca Sainz ve Norris ikilisi de, tıpkı takımın diğer personeli gibi ücret indirimine gitmeyi kabul ettiler.

Formula 1 takımları zaten devam eden salgın nedeniyle kendilerini en iyi nasıl koruyacaklarını tartışıyorlar ve takımların bu krizden finansal olarak nasıl etkileneceği konusunda ciddi endişeler var.

McLaren bu açıdan adımlar atmaya başlayan ilk ekip oldu. İngiliz ekip, kısa vadede personelinin sahip olduğu işi koruyabilmesi için çalışanlarının büyük bir kısmını ücretsiz izne çıkardı.

850 çalışanı bulunan McLaren, izne çıkarılan personel sayısının tam olarak kaç olduğunu açıklamasa, takımın büyük bir kısmının gelecek haftadan itibaren geçici olarak ücretsiz izne çıkacağı doğrulandı.

Ayrıca ücretsiz izne çıkarılmayan çalışanların hepsi, ücret kesintileri yapmayı kabul ettiler. Sainz ve Norris'e ek olarak CEO Zak Brown ile takım patronu Andreas Seidl'ın maaşı da büyük oranda düştü.

Motorsport.com'a konuşan McLaren sözcüsü, "McLaren Grubu, COVID-19 salgınının etkilerinden ötürü, maliyet azaltma önlemlerinin bir parçası olarak belli sayıda çalışanını geçici olarak izne çıkardı."

“Bu önlemler, çalışanlarımızın ekonomi iyileştikçe tam zamanlı işlerine dönmelerini sağlamak için kısa vadede işlerini korumaya odaklanıyor." dedi.

Şimdiye kadar hiçbir İngiltere merkezli ekip benzer bir karar almadı. Şu anda yedi İngiltere merkezli ekibin tümü, solunum cihazları da dahil olmak üzere insanların hayatı için önemli olan tıbbi cihazların geliştirilmesini ve üretilmesine yardımcı olmaya çalışıyorlar.

Takımların hepsi şu anda, üç haftalık fabrika kapatma dönemindeler ve hiçbirisi araçlar üzerinde çalışamıyor.

F1'in patronları 15-18 yarışlık bir şampiyona umut etse de, sezonun ne zaman başlayacağı tamamen belirsiz.

Diğer takımların da benzer yolu tercih etmesi bekleniyor.

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