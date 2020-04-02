Ferrari, bütçe sınırının 175 milyon doların altına inmesine karşı

Formula 1, yarışa ev sahipliği yapan ülkelerden elde edilen katılım ücretleri ve çeşitli reklamlarla ayakta kalırken, 22 yarıştan en az sekizinin ertelenmesi ya da iptal edilmesi, sporun geleceğini olumsuz yönde etkiledi.

Yarış olmadığı için yayın gelirleri de etkilenmiş durumda ve şu noktada takımların hiçbir geliri kalmadı.

Bu sorunların ardından F1, 2021 teknik düzenlemelerini bir sonraki yıla erteleme kararı aldı ve şimdi 2023'e ertelenmesi görüşülüyor.

Bu, temelde 2020 şasisinin 2021'de tekrar kullanılacağı anlamına geliyor. Takımlar Şubat 2021'den önce 2022 aracı üzerinde çalışamayacaklar ve bu da maliyet tasarrufu sağlayacak.

Fakat tüm bunlar yeterli görünmüyor.

Alman Auto motor und Sport'a göre, yedi takım daha geniş kapsamlı önlemler alınmasını istiyorlar.

Pek çok mekanik parçanın yanı sıra vites kutusunun gelişiminin de dondurulmasını istiyorlar. Ayrıca süspansiyon parçaları da dondurulması talep edilen parçalar arasında yer alıyor.

Bu liste, bu hafta tüm teknik direktörlerle yapılan bir video konferans esnasında tekrar görüşüldü.

Konu hakkında konuşan bir takım patronu, "Ama yine de hiçbir şeye karar vermemize izin verilmiyor." diyerek rakip takımların karşı çıktığını savundu.

Habere göre Ferrari ve Red Bull Racing, maliyetlerin daha da azaltılmasını önleyen iki ekip.

Her iki takım da vites kutusu/şanzıman tasarımının dondurulmasına karşı çıkıyor, çünkü Mercedes'in artık daha kompakt bir tasarımı var ve rakipleri bunu 2021 için kopyalamak istiyor.

Gelişimin dondurulması, bunu yapmayı imkansız hale getirecek.

Mercedes tartışmada çarpıcı bir şekilde henüz taraf tutmuyor. Yani, Red Bull ve Ferrari'ye destek vermiyor, ama diğer yedi takımın da yanında durmuyor.

Ayrıca takımlar 175 milyon dolarlık bütçe sınırının daha da aşağı çekilmesini istiyorlar. Bu, McLaren tarafından desteklenen bir öneri. Ancak Ferrari bunu istemiyor çünkü bütçe sınırının daha da aşağı çekilmesi, işlerin daha da azaltılması anlamına gelecek.

Fakat İngiltere merkezli ekiplerin aksine Ferrari'nin, takım personelini işten çıkarması pek de kolay değil.

Haberde, "McLaren önderliğindeki bazı ekipler bütçe sınırının daha da düşürülmesini istiyor. Karşı tarafta ise farklı bir perspektife sahip olan Ferrari var. Çünkü Ferrari, yeni bir azalma sebebiyle yüzlerce çalışanını işten çıkarmak zorunda kalacak. Ancak onlar virüs yüzünden zaten kötü durumda olan insanları zorluk içerisinde bırakmaktan kaçınmak istiyor."

"Ferrari gerçek maliyetlerin azaltılmasından yana. Ferrari'nin planı, Red Bull tarafından destekleniyor, ama diğer takımlar Ferrari'nin önerilerine karşı çıkıyor." denildi.

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