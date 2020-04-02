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Ricciardo: "Formula 1 sezonu Temmuz'da başlayabilir"

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Ricciardo: "Formula 1 sezonu Temmuz'da başlayabilir"
Ekleyen:
, Editör
2 Nis 2020 05:59

Renault sürücüsü Daniel Ricciardo, talkSPORT'a yaptığı açıklamada 2020 sezonunun ne zaman başlayabileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs pandemisi, Avustralya ve Monaco yarışlarının iptal olmasına sebep olmuştu. Bu iptaller ile beraber Azerbaycan, Bahreyn, Çin, Hollanda, İspanya ve Vietnam yarışları da ertelendi. Ancak bu yarışların yerine yeni bir tarih verilmedi çünkü 2020 sezonunun ne zaman başlayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. 

An itibariyle sezon, 14 Haziran'da Kanada'daki Gilles Villeneuve Pisti'nde başlayacak gibi görünüyor. 

Ancak talkSPORT'a yaptığı açıklamada Avustralyalı pilot, sezon başlangıcını Temmuz olarak gösterdi. Böyle bir durumda da Kanada ve Fransa (28 Haziran) yarışlarının iptal olması veya ertelenmesi gerekecek. 

"Takımla iletişime devam ediyorum ve an itibariyle durumu anlamaya çalışıyoruz." diyen Ricciardo ekledi: "Aynı zamanda takımdan kimseye virüs bulaşmadığını da öğrendim."

"Tahminlerimize göre Temmuz'da başlayacağız, ancak ne olacağını kimse bilmiyor."

Temmuz'da belirlenen ilk yarış, 5 Temmuz'da yapılacak olan Avusturya Grand Prix'si olurken, Britanya GP ise 14 gün sonrasında yapılacak. 

Ricciardo sezonun Temmuz'da başlamasını tahmin ediyor olsa da, sezonun Kanada yarışı ile beraber başlamasını ümit ediyor, ki an itibariyle takvimde de ilk yarış olarak Kanada gösteriliyor. 

Koronavirüs pandemisi sonrası sezona hangi yarış ile başlamak istediği sorulduğunda Ricciardo şu yanıtı verdi: "Rüya cevabım Melbourne - evimde sezona başlamayı gerçekten çok isterdim - ancak şu andaki bilgilerim ile beraber, Montreal hâlâ iptal edilmedi ve sıradaki yarışımız Montreal'de."

"Montreal'i hem şehir hem de pist olarak çok seviyorum; en sevdiğim yarışlardan biri."

"Burada başlamak beni çok mutlu ederdi."

Bir McLaren personelinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine McLaren yarıştan çekilmiş ve daha sonrasında yarış tamamıyla iptal edilmişti. Ricciardo, bu olay ile ilgili direkt yaşadığı bir hikayeyi anlattı:

"Orada olmak çok garipti ve Perşembe gününden itibaren kendimi hafta sonunda yarışacakmış gibi hazırladım."

"Ancak bunun olacağı konusunda emin değildim; her şeyin son dakika iptal edilebileceği riskinin de farkındaydım."

"Şoke eden karar ise Perşembe akşamı yatağa girip uyumadan önce telefona baktığım sırada geldi, gelişen olaylar sebebiyle McLaren'in yarıştan çekildiğini gördüm.."

"Bu bilgiden sonra üç saat daha ayakta kalıp bilgi toplamaya çalıştım, ancak biliyordum ki tam bir grid olmadan yarışmayacaktık."

"Dürüst olmak gerekirse bu konuda artık pek de rahat olmamaya başlamıştım; 'Bak, bu daha sezonun ilk yarışı, ya tamamıyla bu işin içindeyiz ya da değiliz.' demiştim."

Takımların 2020 sezonu ile ilgili ne düşündüğü konusunda ise Ricciardo şunları söyledi:

"Onların bakış açısından bakınca içinizde biraz hayal kırıklığı oluyor."

"Haberlerde gördüğüm şey, pek çok ülkenin gerek karantinayla gerek evde kalmakla önlem aldığıydı ve bu yüzden insanlar ne kadar çok bu uyarıları dinlerse, bu virüsten o kadar çabuk bir şekilde kurtuluruz ve doğru yöne doğru ilerleriz."

"Bu durum bana yakında sezona başlayacağımız fikrini veriyor, ancak şu anda, yarışçı bakış açısından baktığımızda, bir an önce yarışmak istiyorum."

"Tabii ki de Melbourne'ün yapılmaması hayal kırıklığı yarattı, ancak insanların sağlıklarının düzenli olduğu zamanda yarışın yapılmasını tabii ki de istiyorum. Bizim için en önemli şey bu."

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Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Efe Kahya

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