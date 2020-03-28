Alonso: "Her seçeneği değerlendireceğim"

Fernando Alonso, 2018'in ardından Formula 1'den ayrılma kararı almıştı ve 2021 yılındaki teknik düzenlemelerle birlikte spora dönebileceğini söylüyordu.

Ancak 2021 kuralları 2022 yılına ertelendi ve şimdi Alonso'nun ne yapacağı bilinmiyor.

Bu yılın başında Dakar'a katılan Alonso, birkaç yıl içerisinde Dakar'a döneceğini söylerken, Formula 1'le ilgili kararını henüz vermediğini belirti.

İspanyol pilot, "Bilmiyorum. Dakar hakkında düşünmek zorundayım. Dakar'daki patronum Hall ile temasa geçtim. Yazdan sonra karar vereceğim."

"Indy ertelendi ve yeni F1 kuralları da ertelendi. Bu yüzden her şeyi göz önünde bulundurmalıyım. Gelecek yıl değilse bile Dakar'ı birkaç yıl içerisinde tekrar yapacağım." dedi.

Alonso, Coronavirüs döneminde mümkün olduğunca spor yaptığını ve evde kaldığını söyledi.

“Her gün spor yapma ve aktif kalma motivasyonunu bulmak kolay değil, çok fazla hareket edemiyorsunuz, ama şu anda tüm bunlar pek önemli değil. Sağlıklı olmalıyız ve evde kalmalıyız. Kendimizi ne kadar çok korursak, tüm bu şey o kadar çabuk sona erecek. Dün Indianapolis için yeni tarihler açıklandı, ancak bu durum geçene kadar bunu yapma konusunda pek fazla isteğimiz yok."

"Bir bahçeye sahip olduğum ve dışarıya çıkabildiğim için çok şanslıyım. Gerçek şu ki, ilk birkaç gün TV'yi çok izledim. Ama şimdi evde yapmak zorunda olduğum pek çok şey keşfettiğim için, neredeyse bütün günü TV'yi kapatarak geçiriyorum. Bu hafta çok hızlı bir şekilde geçti."