McLaren: "Imola podyumu, gelişimin gerçek olduğunun kanıtı"

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Woking merkezli takım, son sezon öncesi testinin fren problemleri nedeniyle etkilenmesinden ve Bahreyn'de puan alamamasının ardından 2022 sezonuna zorlu bir başlangıç yapmıştı.

Fakat o zamandan beri araç daha rekabetçi göründü ve Lando Norris, Imola'da kuru/ıslak zemin koşullarında gerçekleştirilen sıralama turlarında üçüncü oldu ve pazar günkü yarışı Red Bull pilotlarının arkasında üçüncü tamamladı.

McLaren patronu Andreas Seidl, Avustralya'daki beşinci ve altıncılığın ardından bu sonucun, takımın nerede olduğunun gerçek bir resmi olduğunu söyledi.

Seidl, "Burada, bu istikrara sahip olduğumuzu, Melbourne'ün sadece tek seferlik olmadığını, MCL36'nın gerçekten iyi bir araç olduğunu ve gelecek gelişimler için sağlam bir temele sahip olduğumuzu doğrulamak harika oldu."

"Bu hafta sonu normal koşullarda rekabetçi olduğumuzu görmek harikaydı ve en hızlı üçüncü takım bizdik."

"Elbette Red Bull ve Ferrari'den bir aracın problem yaşamasıyla birlikte podyum aldık çünkü onlar büyük bir farkla performans açısından öndeler. Fakat bu sadece performansla alakalı değil. Yarış hafta sonunu bir araya getirmekle de alakalı ve bu hafta sonu bunu yaptık." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Norris, McLaren'ın takımlar şampiyonasında dördüncülüğü almasına yardımcı olan iyi sonuca rağmen, takımın hâlâ düzenli olarak ön gruba yakın olması için "ileri seviyede" gelişimler yapması gerektiğini söyledi.

İngiliz, "Her alanda gelişmemiz gerekiyor: yüksek hız, orta hız ve düşük hız. Belki daha yavaş veya orta hız açısından biraz daha fazla gelişebiliriz."

"Fakat paket olarak her şeyin bir sonraki seviyede olması gerekiyor."

"Önceden söylediğimiz gibi denge iyi ve bundan memnunuz. Fakat iyi bir tur atıyorsunuz ve iyi hissediyorsunuz ama yavaş kalıyorsunuz çünkü her virajda diğerlerinden daha yavaşız. Bu kolay değil: her şeye odaklanmak istiyorsunuz ama bu uzun sezon için, öncelikle belirli şeylere odaklanmak gerekiyor."

"Büyük bir güncelleme getirmedik. Büyük adımlar attığımızı biliyorum ama yeni bir zemin veya yeni şeyler getirmedik. Sadece küçük şeyler yaptık. Fakat bu küçük şeylerin, her şeyi bir araya getirdiğinizde etkisi varmış gibi duruyor." dedi.