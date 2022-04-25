Wolff: "Dalgalanmanın üstesinden gelirsek hızlanabiliriz"

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Alman üretici 2022 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı, bu durumda W13'ün dalgalanma sorunundan yüksek derecede muzdarip olmasının etkisi büyük.

Takımın soruna bulduğu çözüm tabanın yerden yüksekliğini arttırmak, bunu da yere basma gücüne, dolayısıyla ciddi anlamda tur zamanına mal olacağından ötürü yapmak istemiyorlar.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Emilia Romagna GP'sini 13. bitirmesinin ardından Lewis Hamilton'dan "ona sürülemez bir araç verdikleri için" özür diledi.

Takım, sorunlarının acil bir çözümü olmadığını kabul etse de, Wolff, Miami ve Barcelona'dan itibaren araca getirecekleri güncellemelerin aracı daha iyi bir konfigürasyonda çalıştırabilmeleri için kritik olabileceğini düşünüyor.

Wolff, "Şu anda yapmakta olduğumuz çalışmaların sürüş yüksekliğini azaltmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz."

"Aerodinamik potansiyele sahip olduğumuza inandığımız yer orası, ancak aracın tabanı yüzünden henüz kilidini açamadık."

"Bunun üstesinden gelebilirsek tur zamanımızı arttırabiliriz demektir. Değilse, başka bir fikrimiz olmalı." dedi.

Mercedes, W13'ün şampiyonluk savaşına dönmeden önce iyileştirilmesi gereken birçok alan olduğunu bilse de Wolff, dalgalanma sorununu aşarlarsa sonra çok fazla ilerleme kaydedilebileceği konusunda net.

"Bir bakıma her şeyi gölgede bırakan temel sorun, aracımızın diğerlerinden daha fazla dalgalanıyor olması."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu sorun nedeniyle aracı istediğimiz aralıkta çalıştıramıyoruz, bunun araç ayarları, lastiklerdeki yol tutuşu gibi faktörler üzerinde büyük sonuçları var."

"Her faktör bir diğerine bağlı. Bence dalgalanmanın üstesinden gelirsek, araçtaki performansın da kilidini açabileceğiz."

"Üstesinden gelemezsek, henüz uygulamaya koymadığımız daha geleneksel gelişebilmek için daha geleneksel yöntemler de var. Böyle bir kararı gerçekten doğru bir şekilde almamız için kendimize biraz zaman tanımak istiyorum." dedi.

Emilia Romagna GP'si, Mercedes için sezonun şimdiye kadarki en zor yarışıydı. Sıralama turlarında ne Hamilton ne de George Russell ilk 10'a giremedi

Ancak Russell, yarışı dördüncü sırada tamamlayarak hasarı azalttı.

Yarış sonrası Hamilton'dan özür dilediği radyo mesajıyla ilgili olarak Wolff, takımın sürücülerini hayal kırıklığına uğrattığını bildiği için böyle bir şey yapmak istediğini söyledi.

"Araç önceki yarışlarda olduğu gibi sürülemezdi. Aracın ana düzlükte nasıl zıpladığını görüyorsunuz."

"İkisinin bazen aracı nasıl pistte tutabildiğini merak ediyorum. Lewis bizden daha iyisini almayı hak ediyor."

"Ama biz bir takımız, bu yüzden ona ön grupta yarışacak bir araç sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."