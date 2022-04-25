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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Ocon'un cezasına AlphaTauri'nin hava borusu sebep olmuş

Esteban Ocon, Emilia Romagna GP'de pitten çıkarken Lewis Hamilton'ın önünde geçmesine AlphaTauri'nin hava borusunun sebep olduğunu söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Ocon'un cezasına AlphaTauri'nin hava borusu sebep olmuş
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FIA, Ocon'un pitten çıkarken Hamilton ile yan yana gelmesinin ve Mercedes sürücüsünü, pozisyon vermek zorunda bırakmasının ardından, Alpine'i güvensiz bir şekilde serbest bırakmakla cezalandırdı.

Ocon, bu olayın ardından beş saniye zaman cezası aldı ve çizgiyi 11. sırada geçse de cezanın ardından 14. sıraya düştü.

Pit yolunda yaşanan bu olay, Ocon ve Hamilton'ın, kuru zemin lastiklerine geçtiği 18. turda gerçekleşti.

Ocon, pitten çıktığında beklediğinden daha geniş bir yol izlemesi gerektiğini çünkü yolunda bir hava borusu olduğunu söyledi. Bu sırada AlphaTauri, Yuki Tsunoda'nın pit stopunu yeni tamamlamıştı ve pit ekibi hâlâ dışarıdaydı.

Motorsport.com tarafından aldığı ceza hakkında soru sorulan Ocon, "Kesinlikle biraz sinir bozucu."

"11. sıradaydık ve güvensiz bir şekilde çıktığım için beş saniye zaman cezası almak pozisyonumuza zarar verdi. Fakat asıl zarar veren, yola bırakılan o boruydu."

"Lewis'i sıkıştırmak zorunda kaldım çünkü boru sarkıyordu. Görüntüleri yeniden izlemem gerekiyor ama ilk izlenimim bu."

"Aksi takdirde ikimiz için de yer olurdu. Temas etmedik, her şey iyiydi." dedi.

Hamilton'ın orada olduğunu bilip bilmediği sorusuna şu cevabı verdi: "Borudan kaçınmak zorunda olduğumun farkındaydım ve sonra orada olduğunu gördüm. Sıkışıktı ama başka bir araca bu kadar yakın olmanın güvenli olmadığı net. Bu yüzden durumu daha kötü yapan şeyin o boru olduğunu düşünüyorum."

Esteban Ocon, Alpine A522, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Alex Albon, Williams FW44

Esteban Ocon, Alpine A522, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Alex Albon, Williams FW44

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ocon, yarışı bitiremediği için tam mesafe sürüş yapamayan Alonso'nun, zemin güncellemesinin ardından gösterdiği performansın iyi göründüğünü söyledi.

Ocon, bu yeni parçayı bir sonraki yarışın gerçekleştirileceği Miami'de alacak.

Ocon, "Bence bu hafta sonu fırsatları kaçırdık. İyi puanlar almamız ve iyi bir performans göstermemiz gerekiyordu. Bu yüzden yazık oldu ama geri geleceğiz."

"İkinci antrenmandan sonra bize ne kadar katkı sağlayacağına dair yeterince veri topladık. Gördüğüm kadarıyla bir kazanç olacak."

"Fernando sıralamada beşinci oldu ve bu çok iyiydi. Yarışta biraz zorlandık. Fakat performans güncellemesinden sonra hâlâ iki araçla birden ilk onda bitirmek mümkün diye düşünüyorum."

"Fernando'nun bu hafta kullandığı yeni parçayı denemek için heyecanlıyım. İyi bir kazanç sağlayacakmış gibi görünüyor." dedi.

Imola, Ocon'un 2022'de puan alamadığı ilk yarış oldu.

Ocon, "İlk üç yarışta puan aldım. Araç zaman zaman performans açısından daha iyi veya daha kötü oldu. Fakat istikrarlıyız. Sadece bu yarış farklı oldu ama sıralamada vites kutusunu kırdık." dedi.

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