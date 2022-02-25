Mazepin sessizliğini bozdu

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Haas bu kararları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle aldı. Bu, dünya çapında öfkeye neden oldu ve NATO ülkelerinden yaptırımlara yol açtı.

Haas da bu krize tepki olarak, Barselona'daki testin son günü için, Rusya bayrağını andıran renkleri ve Uralkali çıkartmalarını kaldırarak tamamen beyaz bir tasarımla piste çıktı.

Takım ayrıca, 2022 Rusya Grand Prix'sinin yapılmayacağının açıklanmasının ardından, öğle arasında yapılması planlanan basın toplantısından Nikita Mazepin'i çıkarttırdı.

Mazepin, sosyal medyaya yaptığı açıklamada, "Hayranlarım ve takipçilerime - bu zor bir zaman ve söylenenlerin ve yapılanların çoğu üzerinde kontrolüm yok."

"Sıkı çalışarak ve Haas takımım için en iyisini yaparak kontrol edebildiğim şeylere odaklanmayı seçiyorum."

"Anlayışınız ve desteğiniz için derinden teşekkür ediyorum." dedi.

Haas, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere NATO ülkeleri Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguladığı için, Uralkali ile olan isim sponsorluğunu sonlandırmak zorunda kalabilir.

Bu, takımın geleceği için büyük endişelere yol açmasının yanı sıra, Mazepin'in konumunda da belirsizliğe yol açabilir.

Steiner, RacingNews365.com'a, "En iyisi sosyal medyada olanlara bakmamak. Sadece önlemler alıp bunun nereye varacağını görmeliyiz."

"Bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor ve umarım o da başını dik tutar ve devam eder." dedi.