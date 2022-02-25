Soçi organizatörü, Rusya GP'nin hâlâ gerçekleştirilebileceğini öne sürdü

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Rusya'nın perşembe günü Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Formula 1, Soçi yarışının iptal edildiğini ve etkinliğin gerçekleştirilmesinin "imkansız" olduğunu açıkladı.

Bu kararı, cuma günkü basın toplantısında konuşan F1 pilotları da destekledi. Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, perşembe günü yaptığı açıklamada, yarış gerçekleştirilecek olursa boykot edeceğini söyledi.

Rusya Grand Prix'si organizatörü Rosgonki, yarış için yapılan sözleşmenin askıya alındığını doğruladı.

Ancak, F1'in yarışın gerçekleştirilmeyeceğini söylemesine rağmen, taraftarlara "etkinliğin gerçekleşmesi ve daha önce planlandığı gibi yapılması hâlâ mümkün olduğu" için biletlerin geri ödemesini talep etmemeleri istendi.

Yapılan açıklamada, "Formula 1 tarafından 25/02/2022 tarihinde yayınlanan resmi açıklamaya göre, dünyadaki mevcut siyasi durum nedeniyle FIA, Soçi'de Eylül 2022'de yapılması planlanan yarışı, mevcut koşullarda gerçekleştirilmesi imkansız olduğu için askıya aldı."

"Rusya Grand Prix organizatörü ANO ‘ROSGONKI’ ve FORMULA 1 arasındaki anlaşma zorunlu sebepler nedeniyle askıya alındı."

"Satın alınan biletler iptal edilmedi. Yarışın planlandığı gibi gerçekleşmesi hâlâ mümkün olduğu için geri ödeme yapılmasına gerek yok."

"ANO 'ROSGONKI', Sochi Autodrom misafirlerine hizmet vermenin yanı sıra, onaylanan takvimin bir parçası olarak federal, bölgesel ve belediye seviyesinde motor sporları yarışları ve diğer etkinlikleri organize ederek işine devam edecek.” denildi.

Bu yıl gerçekleştirilecek Rusya Grand Prix'si, 2023'de St Petersburg'e taşınmadan önce Sochi Autodorm'da gerçekleştirilecek son yarış olacaktı.

Rusya başkanı Vladimir Putin, daha önce Soçi'deki birkaç yarışa katılarak podyum seremonilerinde yer almıştı.

Bugün erken saatlerde UEFA, Mayıs sonunda St Petersburg'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin iptal edildiğini ve maçın Paris'te olacağını duyurdu.

F1'in, bölgedeki yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'de yarışabileceği yönünde öneriler yapıldı ancak anlaşıldığı kadarıyla şu anda bu bir seçenek değil.