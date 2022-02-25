Haas da günü erken kapattı

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Amerikalı ekip için sorunlu geçen test, üçüncü günde de devam etti. Halihazırda Uralkali ile alakalı sorunlarla uğraşan Haas, sabah Nikita Mazepin ile dokuz tur atmış ve ardından araçta "sızıntı" olduğunu duyurmuştu.

Takım, sabah bölümünün yarısından çoğunu kaybettiği gibi, öğleden sonra da ilk bir saatte piste çıkamadı.

Sonrasında Mick Schumacher'in kısa süre içerisinde piste çıkacağını duyurdular. Ancak yapılan son incelemede, sorunu çözmek için daha fazla zamana gerektiği anlaşıldı.

Yeterli zamanı olmadığını düşünen Haas, testi erken kapattı.

Böylelikle Haas, Alpine'den sonra testi erken kapatan ikinci takım oldu.

Öte yandan Aston Martin de Sebastian Vettel'in öğleden önce yolda kalmasına neden olan sorunun "yağ sızıntısı" olduğunu açıkladı. Takım henüz sorunu çözemedi.