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Formula 1 / Son dakika

Mazepin: "Steiner'ın babamın parasıyla ilgili sözlerini umursamıyorum"

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Mazepin: "Steiner'ın babamın parasıyla ilgili sözlerini umursamıyorum"
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Haas pilotu Nikita Mazepin, Gunther Steiner'in babasının parasıyla ilgili sarf ettiği sözleri umursamadığını belirtti.

Nikita Mazepin, hem pist üstündeki agresif sürüşü hem de sosyal medyada bir kadının vücuduna dokunduğu video nedeniyle son ayların en çok konuşulan sürücülerinden bir tanesi oldu.

Genç Rus pilot, yeni sezonda Haas ile beraber Formula 1'e geçiş yapacak ve burada Mick Schumacher'in takım arkadaşı olacak.

Şu anda kendisine karşı oldukça negatif bir algı var ve bunu tersine çevirmesi hiç de kolay olmayacak gibi duruyor.

Ancak genç sürücü, Formula 1'de tek bir şansa sahip olacağının farkında ve bunu en iyi şekilde kullanmak istiyor.

Marca'ya konuşan Mazepin, "F1'e girdiğiniz zaman neredeyse tek bir fırsatınız olduğunu biliyorsunuz ve benim için de durum farklı olmayacak." dedi.

Nikita'nın babası Dmitry Mazepin'in servetinin 7 milyar doları aştığı biliniyor ve bu, yaklaşık 2.5 milyar dolar serveti bulunan Lawrence Stroll'ün neredeyse üç katına denk geliyor.

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mazepin'i Formula 2'deki performansından ötürü seçtiklerini söylese de, sahip olduğu finansal desteğin takım için faydalı olacağını belirtmişti.

Ancak Nikita, Steiner'ın bu sözlerini umursamıyor.

"Gunther ne söylerse söylesin, işimin her zaman olduğu gibi takım arkadaşımı yenmek ve mümkün olan en iyi işi yapmak olduğunu söyleyebilirim. Yani omuzlarımda hâlâ baskı var."

"Formula 1 için hazır olduğumu hissediyorum ve bunu öncelikle ekibime göstermek istiyorum." 

Mazepin'in Formula 1'e geçişi, alt serilerde normalden biraz daha fazla vakit geçirmesinden ötürü beklenenden daha uzun sürdü.

Bu durumu da yorumlayan genç sürücü, "Bir sürücü olarak hedefim herkes gibi mümkün olan en iyi seviyeye ulaşmak. Ancak maalesef her zaman istediğiniz gibi olmuyor."

"Yarış, genel anlamda birden fazla kişinin dahil olduğu bir şey. Belki de sonuçların kısa sürede bir araya gelmemesinin nedeni kariyerim boyunca her şeyi bir araya getirememiş olmam olabilir."

"Ekibim, ben ve yaklaşımım hemen iyi sonuçlar almak için yeterli değildi. Daha fazlasına ihtiyacım vardı."

"Umarım Formula girdiğim zaman bu durum değişir. Formula 1 takımında her şeyi analiz eden ve size yardımcı olan pek çok insan var." dedi.

Resmi: Brivio, Alpine F1'e katıldı

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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