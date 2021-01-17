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Formula 1 / Son dakika

Gasly, 2021'de orta grubun önünde olmak istiyor

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Gasly, 2021'de orta grubun önünde olmak istiyor
Ekleyen:
, Editör

Pierre Gasly, 2021 sezonunda AlphaTauri ile orta grubun önünde mücadele etmek istediğini söyledi.

AlphaTauri ve Gasly, 2020'de harika bir yılı geride bıraktı. İtalyan ekip, sezonu 2019'a kıyasla bir sıra geride yedinci sırada tamamlasa da, önceki yıldan daha fazla puan toplamayı başardı ve İtalya Grand Prix'sinde Gasly ile zafere ulaştı.

Bu zafer, Faenza merkezli ekibin 2008 Monza'daki zaferinden bu yana ilk galibiyetiydi. Diğer tarafta Gasly, sezon boyunca toplamda 75 puan topladı ve sezonu 10. sırada bitirdi.

Motorsport.com'a konuşan Gasly, yeni sezonda orta grubun önünde mücadele etmek istediklerini söyledi.

Gasly, "Bizim için çok başarılı bir yıl oldu. Takım olarak her zamankinden daha fazla puan kazandığımızı düşünüyorum, bu yüzden bunun bir parçası olmak harikaydı."

“Sanırım 100'den fazla puan aldık. Elbette takımlar şampiyonasında yedinci sıradayız ve geçmişte daha yukarılarda olduğumuz oldu. Ancak bu, aradaki farkların ne kadar yakın olduğunun bir başka göstergesi."

“2021'de orta grupta daha yukarılarda olabilmek adına büyük bir adım atmamızı ve bu sayede biraz daha ön tarafta yer alabilmemizi umuyorum. Sanırım hedefimiz bu olacak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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