Mazepin: "Hamilton'ın benim yüzümden ceza almasını istemem"

Sıralama turları öncesi yaşanan olayların ardından gözler hakemler odasına çevrildi çünkü Lewis Hamilton, 3. antrenmanda iki ayrı engellemeye olayına karıştığı inceleme altındaydı.

İngiliz pilot, 8. virajda arkasından hızla gelen Nikita Mazepin'i fark etmemiş ve onu engellemişti. Rus pilot kendisi fark etmeseydi, ortaya çok büyük kaza çıkabilirdi.

Sonuç olarak olayda Hamilton'a kınama cezası verilirken, Mercedes 25 bin euro para cezası aldı.

Orada yaşananları anlatan Mazepin, "Orada hızlı turumdaydım ve aracımızla tam gaz olan yedinci ve sekizinci virajlara geliyorum. Bunların hepsi kör viraj. Yarış çizgisinde bir araç olduğunu bilmiyordum. Bir an için oradan çekilmeyeceğini anlayana kadar tam gaz gittim."

"Doğrusu benim açımdan çok da önemli değil, çünkü bu tür durumlardan kaçınmak adına gerekli tepkileri verebilmek üzere antrenman yapıyoruz."

"Bence bu da güzel bir taneydi. Birbirimize bununla ilgili mesajlar attık. Sıralama turlarının iyi geçmesini istiyordum ve her zamanki gibi yapabildi, yani önemli olan bu."

Hamilton'ın özür mü dilediği sorusuna Mazepin, "Olanlara gerçekten çok üzüldü. Bunun kendilerinin yaptığı en iyi iş olmadığını belirtti. Tecrübeli ve yaşlı neslin, bu tarz şeylere gerçekten dikkat etmesi çok güzel. Bu gerçekten çok nazik bir hareket." dedi.

Böyle bir olayla karşılaştıklarında verdikleri tepki sorulduğunda Rus sürücü, "Öncelikle anlık olarak ağzınızdan belki birkaç küfür çıkıyor. Çünkü o tur için gerçekten her şeyinizi ortaya koyuyorsunuz ve sonra iyi gitmiyor. Ancak bu konuda deneyimim oldu. Böyle bir şeyde aynalara güvenme şansınız yok, mühendisinize güveniyorsunuz ve onlar robot değiller. O da bir insan ve yapacak bir sürü işi oluyor. Bazen birisinin 250 km/s hızla size doğru geldiğini zamanında söyleyemiyor. Yani mühendisler bir insan olarak bu tarz eleştirileri hak etmiyorlar. Kendi açımdan suçu üstlenmekten her zaman mutlu oldum." dedi.

Hamilton'ın bu olayda ceza almamasıyla ilgili soruya Mazepin, "Lewis'i gerçekten seviyorum ve ona şampiyonluk mücadelesi için en iyisini diliyorum. Onun benimle birlikte olan bir şey yüzünden cezalandırılmasını istemem. Formula 1'deki ilk yılımdayım."

"Bence muhtemelen direksiyon üzerindeki ayarlara odaklanıyordu ve sıralama turları için nasıl zaman bulacağını anlamaya çalışıyordu. Yani eğer benim üçüncü antrenmandaki turlarımdan birini tamamlamamaya mal olacaksa olabilir, sorun yok." dedi.

Nikita Mazepin, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images