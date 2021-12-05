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Perez: "Son bölümde lastikleri doğru aralığa getiremedik"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarının son bölümünde lastikleri doğru aralığa getiremediklerini ve bunun da kendilerine önemli zamanlara mâl olduğunu söyledi.

Perez: "Son bölümde lastikleri doğru aralığa getiremedik"

Sıralama turlarının ilk iki bölümünde çok hızlı turlar çıkaran Sergio Perez, son bölümde bekleneni yapamadı.

Meksikalı sürücü, Ferrari'den Charles Leclerc'e de geçildi ve yarışa beşinci sıradan başlamak zorunda kaladı.

Perez şöyle konuştu: "Üçüncü bölümdeki yaklaşımımız harika değildi, lastikleri doğru aralığı getiremedik. Yani ikinci bölümdeki tur zamanımı yakalayamadım. Yani bakmak gerekiyor. Lastiklerle ilgili olan durum karmaşıktı ama günün sonunda herkes için aynı."

"Bu lastikler o kadar hassas ki doğru aralıkta değilseniz, dengeniz tamamen farklı oluyor ve bugün bana olan da bu."

"Bence gün boyunca büyük bir ilerleme kaydettik. Sıralama turlarında da mücadeleydik."

"İlk bölümde birinciydik, ikinci de öndeydik ve üçüncü bölümde, önemli olduğu anda her şeyi bir araya getiremedik. Durum bu, yani harika değil ama önemli olan yarın."

"Bunun gerçekten güzel bir pist olduğunu düşünüyorum, bazı açılardan çok tehlikeli. Çok fazla düzlük var ama dönüşlü kısımlar ve kör virajlar var. Umarım yarın hiçbir şey olmaz,"

Perez, sorunu açıklaması istendiğinde: "Yani lastiklerle alakalı. İyi bir bir ilk ve ikinci bölüm geçirdik. Her zaman ilk sıradaydık. Fakat üçüncü bölümde lastikler çok farklı davrandı. Üç turluk bir strateji seçtik ve bence lastikler çok sıcak olduğu için doğru değildi. Çok fazla önden kayma yaşadım ve işler karmaşıklaştı."

"İkinci bölümde orta lastikle attığım turu bile yakalayamadım, yumuşak lastiğin benim için gerçekten zorlayıcı olduğunu söyleyebilirim."

"Bence yarışta her şey olabilir. Önümüzde çok uzun bir yarış var ve mücadelede olmalıyız. İyi bir başlangıç yapmamız ve öndekilerle olan mücadelede olmamız gerekiyor."

"Bence çok uzun ve her şeyin olabileceği bir yarış olacak."

Pazar günü sorulduğunda Perez, "Bugün takım olarak bizim için ideal bir gün değil ama yarın hâlâ yapılabilecek çok şey var. Dediğim gibi uzun bir yarış olacak ve her şey olabilir."

"Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Bugünkü tempomuz iyiydi ve umarım, erkenden  ​​pozisyonumuzu geliştirip podyum savaşına dahil olabiliriz. Yarın gridin temiz tarafından başlamanın bir avantaj olup olmadığını göreceğiz. Bence başlangıç, ​​geçiş yapmak için iyi bir şans olacak. Sonrasında hızlıca yükselip, ön bölümde olmak istiyorum." dedi.

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