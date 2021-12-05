Sainz: "11. virajda aracı neden kaybettiğimi bilmiyorum"

Sıralamalara çok hızlı başlayan ve hatta birinci seansta bir ara zirveye dahi çıkan Sainz, sıralamaların ikinci seansında yaşadığı sorunların ardından 15. sırada kaldı ve elendi.

Sainz, pistin 11. virajında yaşadığı sıkıntılarda aracının kontrolünü kaybetti ve 2. seansın en yavaş ismi olarak elendi.

Sainz, "Q1'de çok güçlüydüm. Q2'de orta lastiklerle muhtemelen dengeyi iyileştiremedik ve çok fazla arkadan kayma sorunu yaşadım. Her nedense, 11. virajda sürekli olarak aracı kaybetmemi henüz anlayabilmiş değilim. 3. antrenmanda ve sıralamaların ilk seansında oradan tam gaz geçiyordum. Sıralamaların 2. seansında ise büyük bir olay yaşadım ve spin attım. Şanslıydım ki vurmadan kurtarabildim ancak şanssız tarafta arka kanadı bariyerlere vurdum. Bunu hissetmemiştim ancak o noktada araç hasar aldı ve sürüşü çok zor hale geldi." dedi.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ile yaşadıkları için Sainz, "Hızlı tura başlıyordum ve o, yolumdan çekilmedi." dedi.

Sainz, iki gün üst üste hem kendisinin hem de takım arkadaşı Charles Leclerc'in kaza yapmasına rağmen araçlarının sürüşünün iyi durumda olduğunu belirtti.

Sainz, "Tuhaf olan şey, aracın sürüşünün aslında gerçekten hoş olması. Gerçekten rahat hissediyordum. Q1'deki turlarımı gördünüz. Sürekli olarak 1. ya da 2. sıradaydım. Zorluyordum ancak çılgınca şeyler yapmıyordum. Gerçekten rahat hissediyordum. Her nedense araçta bazen bu tür durumlar olabiliyor ve arka taraf bir anda kayboluyor. Sene içerisinde bir yerde daha bunu hissetmiştim ancak endişe duyulacak bir şey yok çünkü orta lastiklerle, arka kanat hasarına rağmen 11. viraja kadar yumuşak lastiklere göre daha hızlı geliyordum. Kendime güveniyorum. Turum iyiydi ancak 11. virajda arka kanadın yine bırakmaya başladığını hissedince bırakmak zorunda kaldım. Bugün aracımız iyiydi ve ilk 5'te olabilirdik. Spin atmak kötüydü." dedi.

Sainz, genelde geriden başladıkları yarışta iyi yükseliş gösterdiği için aynısını yapmayı umduğunu söyledi.

Sainz, "Her zaman, gerilerden başladığımda iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Bunun nedenini bilmiyorum ancak 15. sıradan ya da daha geriden başladığımda böyle bir eğilim, rekor var. Bu yüzden yarına iyi bir yükseliş gösterebileceğimi düşünerek hazırlanacağım. Geçiş yapmak kolay olmayacak ancak burası her şeyin olabileceği bir pist. Bugünkü F1 yarışında bunu gördük. Bir şeyler oluyor ve yarın güçlü bir yarış çıkaracağımızdan oldukça eminim." dedi.