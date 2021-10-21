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Mazepin, bir gün Mick'e, Michael'in sırlarını soracak

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Nikita Mazepin, yarış günleri bittikten sonra, Michael Schumacher'in sırlarını oğlu Mick'ten öğrenmek istiyor.

Mazepin, bir gün Mick'e, Michael'in sırlarını soracak

Mazepin ve Mick, Formula 1'e ve Haas'a aynı anda adım attıktan sonra takım arkadaşı oldular ve takım için tamamen çaylak bir 2021 kadrosu oluşturdular.

Mazepin'in, çocukluğunda Mick'in babası Michael Schumacher'i idol olarak gördüğü düşünülürse, yedi kez dünya şampiyonunu bu kadar harika yapan şeyin ne olduğunu Mick'ten öğrenme isteği, anlaşılabilir bir durum.

Ancak bu, Mazepin'in bundan 20 yıl sonra yapmak istediği bir konuşma. Ayrıca Mick'in de, Michael'ın sırlarını artık rekabet etmedikleri zamana kadar açıklayacağına inanmıyor.

La Gazzetta dello Sport tarafından Mick ile Michael hakkında konuşup konuşmadığı sorulduğunda Mazepin, "Hayır, çünkü Mick'in bilmek istediğim birçok ayrıntıyı bildiğinden eminim. Nasıl konsantre olduğunu, yarıştan önce ne yediğini, nasıl antrenman yaptığını ve ardından nasıl fren yaptığını, virajları nasıl aldığını. Her şeyi."

"Bundan yıllar sonra, belki 20 sene sonra, bir kadeh kırmızı şarap üzerine ona her şeyi soracağım. Şu anda babasının sırlarından hiçbirini benimle paylaşmak istemeyeceğinden eminim."

"Ben beş, altı, yedi yaşlarındayken sadece Michael Schumacher'i izlerdim. Onun gibi olmak istedim." dedi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mazepin büyüdükçe, sadece pistteki kahramanlıkları nedeniyle değil, Formula 1 ve diğer projelerini başarılı bir şekilde dengelemesiyle, Lewis Hamilton'ı yakından izlemeye ve takdir etmeye de başlamış.

Mazepin, "Yaşlandıkça Lewis'e [Hamilton] hayran olmaya başladım. Tabii ki pistte yaptıkları için. Ancak çoğunlukla bize bundan daha fazlasının olduğunu gösteren ilk kişi olduğu için."

"Modadan hayır işlerine kadar birçok ilgi alanıyla yarış dışında da çok şey yapabileceğimizi gösterdi."

"Kahraman sürücüm Michael, model insanım ise Lewis." dedi.

Mazepin ve Mick yarış pistinde her zaman iyi anlaşamadı ve bu sezon birkaç kez öfkeleri alevlendi.

Mazepin, Mick'i Moskova'yı ziyaret etmeye davet ettikten sonra hâlâ bir yanıt bekliyor olsa da, ilişkilerinin iyi olduğu konusunda netti.

Mazepin, Mick ile ilişkisi hakkında, "Olumlu."

"Bana cevabını tekrar soracağım. Onu geçenlerde Moskova'ya davet ettim ve henüz cevap vermedi."

"Bazı yanlış anlaşılmalar oldu, bu normal. Formula 1'de uzun bir kariyere sahip olmaya çalışan iki genciz. Ancak birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz, birlikte çalışmanın yollarını bulacağız." dedi.

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