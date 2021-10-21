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Grosjean: "Raikkonen sadece yarışmak ve keyif almak için Formula 1'de"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Romain Grosjean, Kimi Raikkonen'le takım arkadaşı oldukları dönemde Fin pilotun tutumunun çok farklı olduğunu ve sadece eğlenmek için sporda yer aldığını belirtti.

Grosjean: "Raikkonen sadece yarışmak ve keyif almak için Formula 1'de"

Kimi Raikkonen ve Romain Grosjean, 2012 yılında Lotus'ta takım arkadaşı oldular. İkili, Fin pilotun takımdan ayrıldığı 2013 sezonunun sonuna kadar beraber yarıştı.

Grosjean 2015 yılının ardından Lotus'tan Haas'a geçti ve F1 kariyerine son verdiği 2020 sezonunun sonuna kadar burada yarıştı.

Fransız pilot, In the Fast Lane podcast'inde Raikkonen'le olan takım arkadaşlığı dönemi hakkında konuştu.

Grosjean, "Kimi ile olan iletişimim, kariyerinin tam tersi şekilde kısaydı! Fakat bana karşı her zaman çok açıktı. Her şey hakkında tamamen samimi şekilde konuşabiliyorduk. Bu harika bir şeydi."

"Lotus'la anlaşma imzaladığım zamanı hatırlıyorum; 2011'in sonlarıydı. Bana 'Senin adına sevindim, aramızda hiçbir saçmalık olmasın. Yakında görüşürüz' diye mesaj attı."

"Kimi'nin tarzı bu. Lafı uzatmadan hemen sadede geliyor. Sadece yarışmak ve mücadeleden keyif almak istiyordu. Buna gerçekten çok hayranım. Son yıllarda rekabetçi bir araca sahip olmaması çok kötü oldu. Aksi takdirde çok daha fazlasını başarabilirdi."

"Fakat Raikkonen, son 20 yılın en büyük pilotlarından birisi." dedi.

Grosjean, 2020 Bahreyn GP'de geçirdiği kazanın ardından ölümden dönmüştü. Şu anda sol elinde ciddi yanıklar var."

Grosjean, "Sağ elim %100 iyi. Sadece güneşe çıktığımda, güneş kremi sürmek zorunda kalıyorum çünkü orada tamamen yeni bir cilt var. Sol elim ise daha çok yandı. Kasım ayının başlarında beni başka bir cilt nakli daha bekliyor. 2022'de bir tane daha olacak. Elim üzerinde yapılması gereken daha fazla şey var."

"Bir daha asla kazadan önceki gibi olmayacak. Bu üzücü, fakat bununla yaşamam lazım. Sert bir acı değil ama sürekli acıyor. Yine de çocuklarla oynayabiliyorum, araç sürebiliyorum, normal hayatıma devam edebiliyorum. Sınırlı olan birkaç şey var ancak hayatımın %95'inde elim normal şekilde çalışıyor. Yine de bilirsiniz; gerçekte olduğundan daha kötü görünüyor. Bu artık benim dövmem gibi bir şey oldu." dedi.

Romain Grosjean, Haas VF-20, on fire

Romain Grosjean, Haas VF-20, on fire

Fotoğraf: Evgeniy Safronov

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