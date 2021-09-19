Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"

RacingNews365, geçtiğimiz günlerde Felipe Massa ile özel bir röportaj yaptı ve Brezilyalı pilot burada şampiyonluk savaşını değerlendirdi.

Massa, Verstappen'in Hamilton'la savaşırken risk alması gerektiğini söylüyor.

Brezilyalı pilot, "Max Verstappen bu yıl kusursuzdu. Doğruyu söylemek gerekirse en son ne zaman hata yaptığını dahi hatırlamıyorum. Mesela Silverstone'da Lewis'le yaptığı kazada hatalı olduğunu söyleyebilirsiniz. ama değildi. Hamilton ve Verstappen arasında yaşanan olaylar, şampiyonluk mücadelesinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor."

"Bana göre Verstappen, Hamilton'la mücadele ederken risk alabilir ve almalı da. Sonuçta her ikisi de şampiyonluk savaşı veriyorlar. Lewis dışındaki sürücüleri geçmek zorunda kaldığında, risk almaması çok önemli, o zaman sakin kalmalı. Yine de Lewis'le savaşırken, önde kalmak veya geçmek için tüm riskleri alabilir."

"Verstappen'in yaptığı şeylere baktığımda, çoğunlukla durum böyleydi ve bunu devam ettirmesi gerekiyor. Bu yıl her şey, yani yarışları yönetme şekli, takımın sahip olduğu gücü ve sahip olduğu araç- onun lehine."

"Şampiyonluk savaşı aynı zamanda psikolojik mücadele anlamına da gelir. Bu yüzden odaklanmak zorundasınız. Her puan fark yaratabilir. Bu sebeple Hamilton ve Verstappen her puan için savaşmaya devam edecek çünkü sonunda şampiyonluk savaşında bir puan bile fark yaratabilir. Bunu ben yaşadım!"

"Max, onunla birlikte yarıştığım döneme (2015-17) kıyasla şimdi daha komple bir sürücü haline geldi ve çok fazla odaklandığını görebiliyorsunuz. Az önce de söyledim, Max'in son hatasını ne zaman yaptığını hatırlamıyorum ve bu, Verstappen'in ne kadar güçlü olduğu konusunda yeterince şey söylüyor."

"Bu sezon çok iyi bir iş çıkardı ve şampiyonluğu kazanmak için gereken tüm malzemelere sahip."

Motorsport.com'la olan röportajında ise Massa, şampiyonluğu Verstappen'in kazanmasını umduğunu söyledi.

Max Verstappen'in şampiyon olup olamayacağı sorusuna Massa, "Sanırım evet, umarım öyle olur. Belki de başka birinin şampiyon olması spor için iyidir."

"Yani umarım öyledir. Bence bunu da hak ediyor çünkü harika bir iş yapıyor. Harika yarışlar çıkarıyor ve hata yapmıyor."

"Diğer tarafta Lewis, ne zaman ne yapacağını biliyor. Her şeyi doğru şekilde kontrol altında tutuyor. Bence 2008'de, benimki gibi son virajda sona erecek bir şampiyonluk mücadelesine dahi sahip olabiliriz."