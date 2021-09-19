Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"

Liberty Media, Formula 1'i Bernie Ecclestone yönetiminden devraldığından beri spora yeni formatlar tanıtmaya istekliydi.

Bu sezon, Pazar günü gerçekleştirilen yarışın grid düzenini belirlemek için, cumartesi günü kısa bir yarış düzenlemesine karar verildi.

Yakın zamanda Ferrari'nin desteğini dile getirdiği, bazı yarışlar için ters grid uygulaması, birkaç defa tartışıldı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Çok memnunum, sürücülerden farklı fikirlerin geldiğini duyabiliyorum. Bence, cumartesi günü ters grid ile kısa bir yarış gerçekleştirmek ilginç bir fikir olabilir."

"Bence şov ve gösteri için ilgi çekici olabilir."

"Kısa yarış formatı değerlendirmelerinin başında, Ferrari olarak teklifte bulunan bizdik. Çünkü sıralamada pozisyonun ne olursa olsun, bu ekstra gösteri getirecek diye düşünüyorum. Bu da fanlarımız için önemli."

"Formula 1'in sunduğu eğlence için önemli." dedi.

Ancak, Binotto ve ortakları azınlıkta.

Takımların, sürücülerin ve fanların büyük bir kısmı, spora bu uygulamaların getirilmesine karşı çıkıyor.

Alpine danışmanı ve F1'in eski şampiyonu Prost, ters gridin F1'e uymadığını ve uygulamaya getirilirse spordan ayrılacağını söyleyerek, karşı çıkan grubun içerisinde yerini aldı.

Dört kez dünya şampiyonu Prost, "Bence, Formula 1'in yeni şeyler denemesi güzel. Ancak bunu neden yapmak istediğinizi anlamanız gerekir. Kendinize, neden diye sormalısınız."

"Formula 1, geleneksel kalmalı. En iyi sürücü ve en iyi aracın kazanacağını anlamalıyız çünkü onlar en iyileri. Formula 1'in bütün anlamı bu."

"Ters gridle başlama fikri hiç hoşuma gitmiyor. Nefret ediyorum. Formula 1'e ters grid uygulamasını getirirlerse, spordan ayrılırım."

"Bence bu, Formula 1'e yapılabilecek en kötü şey. Ters grid yapılmasındansa, bir takımın domine ettiğini görmeyi tercih ederim. Çünkü en iyi işi onlar yapmış demektir."

"Ben oldukça gelenekçiyim. Daha önce pole pozisyonu için puan denemesi de yaptılar ve bundan da memnun değildim." diye ekledi.

Çeviri: Aybike Simay Erden