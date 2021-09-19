Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ricciardo, F1'deki "en duygusal galibiyetleri" hakkında konuştu
Formula 1 Haberler

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"

Alain Prost, ters grid fikrinden, eğer uygulamaya getirilirse Formula 1'den ayrılacak kadar nefret ediyor.

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"

Liberty Media, Formula 1'i Bernie Ecclestone yönetiminden devraldığından beri spora yeni formatlar tanıtmaya istekliydi.

Bu sezon, Pazar günü gerçekleştirilen yarışın grid düzenini belirlemek için, cumartesi günü kısa bir yarış düzenlemesine karar verildi.

Yakın zamanda Ferrari'nin desteğini dile getirdiği, bazı yarışlar için ters grid uygulaması, birkaç defa tartışıldı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Çok memnunum, sürücülerden farklı fikirlerin geldiğini duyabiliyorum. Bence, cumartesi günü ters grid ile kısa bir yarış gerçekleştirmek ilginç bir fikir olabilir."

"Bence şov ve gösteri için ilgi çekici olabilir."

"Kısa yarış formatı değerlendirmelerinin başında, Ferrari olarak teklifte bulunan bizdik. Çünkü sıralamada pozisyonun ne olursa olsun, bu ekstra gösteri getirecek diye düşünüyorum. Bu da fanlarımız için önemli."

"Formula 1'in sunduğu eğlence için önemli." dedi.

Ancak, Binotto ve ortakları azınlıkta.

Takımların, sürücülerin ve fanların büyük bir kısmı, spora bu uygulamaların getirilmesine karşı çıkıyor.

Alpine danışmanı ve F1'in eski şampiyonu Prost, ters gridin F1'e uymadığını ve uygulamaya getirilirse spordan ayrılacağını söyleyerek, karşı çıkan grubun içerisinde yerini aldı.

Dört kez dünya şampiyonu Prost, "Bence, Formula 1'in yeni şeyler denemesi güzel. Ancak bunu neden yapmak istediğinizi anlamanız gerekir. Kendinize, neden diye sormalısınız."

"Formula 1, geleneksel kalmalı. En iyi sürücü ve en iyi aracın kazanacağını anlamalıyız çünkü onlar en iyileri. Formula 1'in bütün anlamı bu."

"Ters gridle başlama fikri hiç hoşuma gitmiyor. Nefret ediyorum. Formula 1'e ters grid uygulamasını getirirlerse, spordan ayrılırım."

"Bence bu, Formula 1'e yapılabilecek en kötü şey. Ters grid yapılmasındansa, bir takımın domine ettiğini görmeyi tercih ederim. Çünkü en iyi işi onlar yapmış demektir."

"Ben oldukça gelenekçiyim. Daha önce pole pozisyonu için puan denemesi de yaptılar ve bundan da memnun değildim." diye ekledi.

Çeviri: Aybike Simay Erden

paylaşım
yorumlar
Ricciardo, F1'deki "en duygusal galibiyetleri" hakkında konuştu

Önceki haber

Ricciardo, F1'deki "en duygusal galibiyetleri" hakkında konuştu
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

23 s
2
Formula 1

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"

25 dk
3
Formula 1

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"

2 s
4
Formula 1

Stewart: "Verstappen en hızlı sürücü, ama hâla çaylak"

6 s
5
MotoGP

MotoGP Misano: Quartararo zorladı, Bagnaia arka arkaya ikinci kez kazandı!

6 s
Son Haberler
Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"
F1

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"

25dk
Ricciardo, F1'deki "en duygusal galibiyetleri" hakkında konuştu
F1

Ricciardo, F1'deki "en duygusal galibiyetleri" hakkında konuştu

56dk
Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"
F1

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"

2 s
Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"
F1

Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"

3 s
Horner: "Red Bull 2023'te Albon'u geri isteyebilir"
F1

Horner: "Red Bull 2023'te Albon'u geri isteyebilir"

4 s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:53
Formula 1
18 Eyl 2021

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey 09:33
Formula 1
17 Eyl 2021

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Çok Okunanlar Bugün

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"
Formula 1 Formula 1

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"
Formula 1 Formula 1

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"

Stewart: "Verstappen en hızlı sürücü, ama hâla çaylak"
Formula 1 Formula 1

Stewart: "Verstappen en hızlı sürücü, ama hâla çaylak"

Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"

WSBK Barselona: İkinci yarışı Rinaldi kazandı, Toprak ikinci!
World Superbike World Superbike

WSBK Barselona: İkinci yarışı Rinaldi kazandı, Toprak ikinci!

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"
Formula 1 Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

Barcelona Supersport 300: Bahattin son turda nefes kesti!
World Superbike World Superbike

Barcelona Supersport 300: Bahattin son turda nefes kesti!

Son Haberler

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"
Formula 1 Formula 1

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"

Ricciardo, F1'deki "en duygusal galibiyetleri" hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, F1'deki "en duygusal galibiyetleri" hakkında konuştu

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"
Formula 1 Formula 1

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"

Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.