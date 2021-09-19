Horner: "Red Bull 2023'te Albon'u geri isteyebilir"

Albon, önümüzdeki sezon George Russell'ın Williams'taki yerini alarak gride geri dönecek.

Williams'a motor sağlayan Mercedes'in patronu Toto Wolff, Albon'un Williams takımına gelebilmesi için, Red Bull tarafından serbest bırakılması gerektiğini söylemişti. Alman takım nihayetinde istediğini aldı.

Horner, artık kendileri ile anlaşması olmasa da, gelecek sezonun ardından Albon'u geri getirme seçenekleri olduğunu söyledi.

Takım patronu, Formula 1'in internet sitesine, "Alex ile iyi bir ilişkimiz var. Red Bull ile bağlantısını koruyor ve 2023'de gerekli olması durumunda bizim için bir seçenek olacak. "

"Gelecek yılın ardından anlaşması zaten bitecekti. Bizim yaptığımız sadece süreci hızlandırmak oldu ve böylece onun geleceğini güvence altına aldık." dedi.

2020 yılının sonunda Sergio Perez ile değiştirilmesinin ardından Albon, 2021 sezonunda Red Bull'un test ve yedek sürücüsüydü. Horner, Albon'un gösterdiği iş ahlakı ve tavırdan etkilendiğini söyledi.

Horner, "Simülatörde geçirdiği saatler inanılmazdı."

"Hepsi, bu sene pistte başarmaya çalıştıklarımızın bir parçası ve katkı sağlıyor. Etkilendiğim şey ise geçtiğimiz yıl Abu Dhabi'nin ardından, değiştirileceğine dair bilgilendirildiğinden beri, rolünü kabullenmiş olmasıydı."

"Perde arkasında harika bir iş çıkardı. Gelecek yılın aracıyla ilgili oldukça bilgilendirildi. Williams ile anlaşma imzaladı ve ardından simülatöre geçerek, geç saatlere kadar çalıştı."

"Kendisini yıl sonuna kadar çok çalıştıracağız." diye ekledi.

Yine de Horner, takımda yerine gelebilecek yeteri kadar sürücüsü olduğu için, Albon'u kaybetmekten endişe etmiyor.

Horner, "Gelecek yıl onun katkısını özleyeceğiz. Ancak, Juri Vips ve Liam Lawson gibi harika iş çıkaran sürücülerimiz var."

"Anlaşmamızın olduğu hâlâ Sebastien Buemi var ve Jake Dennis de bizim için harika işler çıkarıyor. Yani simülasyon takımında güçlü ve derin bir ekibe sahibiz." yorumunu yaptı.

Çeviren: Aybike Simay Erden