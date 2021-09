Massa: "Russell, Hamilton'a karşı alçakgönüllü ve sabırlı olmalı"

Massa, 2006 yılında Sauber'den Ferrari'ye geçiş yapmış ve burada yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher ile takım arkadaşı olmuştu.

Brezilyalı pilot o yıl Schumacher karşısında pek varlık gösteremese de, yılın sonuna doğru nispeten daha iyi performanslar ortaya koydu.

Russell da gelecek sezon benzer bir pozisyonda olacak ve Mercedes'te, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'la takım arkadaşı olacak.

Massa, Russell'ın en iyilerden biriyle takım arkadaşı olma fırsatının, Britanyalı sürücü için faydalı olacağı görüşünde.

Sky İtalya'ya verdiği demeçte Massa, "F1'de ilk fırsatımı, Ferrari gibi büyük bir takımla yakaladım. Yanınızda Michael Schumacher varken bir Ferrari'yi sürmenin ne kadar zor olduğunu gayet iyi biliyoruz."

"Mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye ve onun yaptıklarını yapmaya çalıştım. Onu takip ettim, aynısını yapıp, neyi farklı yapabileceğimi düşündüm. Belki bu bana daha büyük bir avantaj sağladı."

“Şampiyona boyunca çok şey öğrenmeyi ve gelişmeyi başardım. Bu bana gerçekten büyük bir güç verdi çünkü takım içerisinde güçlü olduğumu, kazanabileceğini ya da pole pozisyonu alabileceğimi hissettim. Bu kesinlikle benim için çok önemliydi, beni çok olgunlaştırdı."

"Bana göre Russell özel ve inanılmaz hızlı bir sürücü."

"Şimdiye kadar kanıtladıklarıyla, sadece rekabetçi bir araca ihtiyaç duyuyor ve doğru araca sahip olduğunda, çok şey kanıtlayabilir."

"Elbette zorlu bir takım arkadaşı var. Fakat bence iyi bir zihniyeti var ve aynı zamanda sessiz biri. Mercedes'teki ilk yılından itibaren çok şey kanıtlayabileceğini düşünüyorum."

"Aynı zamanda sabırlı olmaya ve alçakgönüllü davranmaya mecbur. Çünkü bunu yapmadığı takdirde olumsuz bir nokta olabilir. Sabırlı olmalı ve herkesten çok çalışmalısın. Şampiyonlar tam olarak böyle yapıyorlar." dedi.

Russell bu yıl son dört yarışta üç kez puan almayı başardı.

George Russell, Williams, and Daniel Ricciardo, McLaren, in the drivers parade

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images