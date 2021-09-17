Red Bull: "Monza'daki yavaş pit stop, FIA'nın yeni teknik direktifinden kaynaklanıyordu"

FIA, Haziran ayının sonunda takımlara yeni bir teknik direktif yollamış ve bu teknik direktifle beraber, "güvenlik gerekçesiyle" pit stoplardaki otomatik işlemleri engelleme kararı aldığını belirtilmişti.

Takımlar artık, pit stoplarda her bijon tabancası kullanan mekanikerin manuel bir şekilde işlemi tamamladığını gösteren düğmeye bastığını kanıtlamak zorunda kalıyorlar.

Bu kısıtlamalar Belçika GP itibariyle yürürlüğe girdi ve geçen Pazar günkü İtalya Grand Prix'sinde, normalde pit stopların en hızlı takımı olan ve hatta iki saniyenin altında pit stoplar yapan Red Bull, sağ ön tekerlekteki bir sorun nedeniyle Verstappen'in pit stopunu gerçekleştirmekte zorlandı.

Bu sebeple Verstappen, 11 saniyelik bir pit stop yaptı ve geriye düştü. Sonuç olarak Hollandalı pilotun Lewis Hamilton'la karşı karşıya kaldığı ve temas sonrası her iki sürücünün de yarış dışı kaldığı olay yaşandı.

Red Bull patronu Christian Horner, Red Bull'un internet sitesindeki yazısında, bu sorunun FIA'nın teknik direktifinden kaynaklanan bir "insan hatası" olduğunu belirtti.

Horner, "Pit stopumuzda, yeni teknik direktifin bir sonucu olarak nadir görülen bir insan hatası oluştu. Fakat yine de öğrenmemiz gereken bazı şeyler vardı."

"Max, bu pit stopla beraber olması gereken yerin dışına çıktı. Mercedes de kendi pit stopunda Hamilton'ın aracında hata yapınca, durum daha da kötüleşti ve iki sürücünün de birbirlerine çok yaklaşmasına neden oldu."

"Her iki sürücü de geçişin zor olması nedeniyle önde kalması gerektiğini biliyordu. Max momentum yakalamak isterken, Lewis pist pozisyonunu korumayı istiyordu." dedi.

Sochi cezası bir handikap değil

Hamilton ve Verstappen, Hamilton pitten çıktıktan sonra ilk virajda temas yaşadılar ve kaza her iki sürücün de yarışını bitirdi.

Her iki sürücü de olay için birbirlerini suçladılar fakat hakemlere göre olayda ağırlıklı olarak suçlu olan taraf Verstappen'di. Bu yüzden kendisine üç sıra grid cezası verildi.

Horner, kazanın ardından her iki sürücünün de birbirine daha fazla yer verebileceğini söylemişti. Horner, bu düşüncesini korumaya devam ederken, FIA'nın her iki sürücüyü de cezalandırması gerektiğini belirtti.

Horner, “Bugün hâlâ aynı düşünüyorum. Bana göre bu kazada her ikisinin de payı vardı ve suçu, bir tarafa yüklemek çok zor."

"FIA her iki sürücüye de aynı cezayı verebilirdi ama hata ağırlıklı olarak Max'te görüldü ve yarışı bitirmediği için tek seçenek, kendisine bir grid cezası vermekti ve biz de bunu kabulleniyoruz." dedi.

Horner, Sochi'de grid cezası almasının Verstappen'i dezavantajlı duruma düşürmeyeceğini, çünkü Sochi'de ilk frenleme noktasına kadar uzun bir mesafe olduğunu belirtti. Fakat yine güçlü bir Mercedes bekliyor.

Horner, "Rusya Grand Prix'sinde elde ettiğimiz sonuçlara bakıyordum da, 2018'de Max, pit stop yapmak zorunda kalmadan önce son sıradan ilk sıraya kadar yükselmişti."

"Geçen yıl orada ikinciydik fakat bu, bir şekilde hiç kazanamadığımız bir pist. Mercedes'in hep kalesi oldu."

"Zihnimde Monza ve Sochi'yi birer Mercedes pisti olarak belirlemiş durumdayım, bu yüzden bu yarışın bizim için zorlu bir meydan okuma olacağı görüşündeyim." dedi.