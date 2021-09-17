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Formula 1 / Aston Martin Fabrikası Haberler

Salo: "Mazepin, Schumacher'i yakaladı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mika Salo, Nikita Mazepin'in iyi bir ilerleme kaydettiğini ve artık Mick Schumacher'i seviye olarak yakaladığını belirtti.

Salo: "Mazepin, Schumacher'i yakaladı"

Nikita Mazepin, Formula 1'e ilk girdiğinde epey hata yapıyordu ve bundan ötürü yoğun şekilde eleştiri almıştı.

Ancak Rus pilot, son haftalarda temposunu giderek artırmaya başladı ve artık nispeten daha az hata yapıyor. Bu yıl Schumacher'i gerçek anlamda sıralama turlarında mağlup etmeyi başaramayan Mazepin, buna rağmen hem tek tur hem de yarış temposunda Alma pilota öncekinden daha yakın görünüyor.

Eski Formula 1 pilotu Mika Salo sezon başında Mazepin'in Formula 1'de yeri olmadığını söylemişti ancak bu görüşü değişmiş benziyor.

Championat'a konuşan Salo, "Aslında ben geçmişte tam olarak böyle söylemedim. İlk yarıştan sonra, yani her şey daha yeni gelişmeye başladığında konuşmuştum."

"O zaman aracın bu kadar kötü olduğunu bilmiyorduk. Oysa bu araç gerçekten korkunç."

"Nikita o günden bu yana çok şey öğrendi ve şimdi aracı çok iyi sürüyor. Her şey ilk yarışta olana kıyasla daha iyi durumda."

"Şu anda Mick ve Nikita arasında olay var ve bunlar normal değil. Fakat aracınız çok iyi olmadığında savaşabileceğiniz tek kişi takım arkadaşınız oluyor."

"Herkesten neredeyse üç saniye daha yavaşlar. Yani pistte neredeyse her zaman karşı karşıya gelmeleri çok normal."

"Nikita şu anda neredeyse Mick'le aynı hızı yakalıyor. Bu yüzden pist üstünde birbirlerini buluyorlar." dedi.

Eski F1 pilotu Marc Surer de Formel1.de'nin YouTube kanalında Mazepin hakkında şöyle dedi: "Bence Mercedes ile yaptığı test Nikita'yı kötü etkiledi. Mercedes'le pek çok insan hızlı gidebilir ve bu yüzden F1'in o kadar da zor olmadığını düşünmüş olabilir. En iyi aracı sürdükten sonra gridin en kötü aracına geçmek zorunda kaldı ve bu da kolay olmadı."

"Fakat bu yıl şimdiye kadar yaptığı atakların ya da hamlelerin çoğu plansız ve panik halinde yapılmış şeyler. İşleri kontrol altında tutmakta defalarca kez başarısız oldu."

 

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