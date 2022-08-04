Verstappen, Hamilton ürünlerini yakan taraftarlarını eleştirdi: "İğrenç"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Macaristan GP öncesinde Lewis Hamilton ve Mercedes'e ait ürünleri yaktığı görülen taraftarları eleştirdi.
Macaristan GP hafta sonunda sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde, bir taraftarın Lewis Hamilton taraftarları için hazırlanan bir ürünü yaktığı görüldü.
Yarıştan sonraki basın toplantısında galip Verstappen'e, bu konu hakkındaki düşünceleri soruldu.
Verstappen, çok açık bir şekilde bu tür hareketleri desteklemediğini ifade etti.
Verstappen, "Tabii ki bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu bireyler... Kesinlikle buna katılmıyorum çünkü bu hareketler sadece iğrenç." dedi.
Verstappen bu tür hareketlerde bulunan taraftarları eleştirirken, taraftarların büyük çoğunluğunun iyi davranışlar sergilediğini söyledi ve o şekilde davrananları övdü.
Verstappen, "Genel olarak, taraftarların çoğunun yarış boyunca ve ayrıca podyumda her pilot için podyumda tezahürat yaptığını düşünüyorum. Bence böyle olmalı."
"Ve evet, o videolar ya da video, bir ürünün yakılıyor olması iğrenç." dedi.
Sezonun daha önceki yarışlarında yaşanan bu tür tacizlerin ardından F1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem, Drive it Out girişimini başlatmışlardı. Bu olay, o girişimin duyurulmasından kısa süre sonra yaşanmış oldu.
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