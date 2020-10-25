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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Masi: "Portekiz'deki drenaj kapağı sorunu, daha önce hiç olmamıştı"

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Masi: "Portekiz'deki drenaj kapağı sorunu, daha önce hiç olmamıştı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, Portekiz GP hafta sonunda 3. antrenmanın sonunda yaşanan ve sıralamaların yarım saat gecikmesine neden olan drenaj kapağı sorununun daha önce hiç yaşanmadığını söyledi.

3. antrenman seansının son dakikasında, Sebastian Vettel'in son virajda üzerinden geçtiği bir drenaj kapağı çıktı ve seans kırmızı bayrak altında sonlandı.

Geçmişte de drenaj kapağının gevşemesi sonucu yaşanan bazı sıkıntılar olmuştu. Ancak bu sefer sıkıntı, kapağın oturduğu beton bölümde yani kanalın kendisinde yaşandı. Tamir işlemi zamanında tamamlanamadığı için sıralamalar yarım saat gecikti.

Görevliler, kırılan bölümü tamir etmek için içeri plastik boru ekleyip üstünü demir kapakla kapatmak yerine beton döktüler ve düzlediler.

 

Masi, "Kırılan drenaj kapağı değil, altındaki beton bölümdü. Yapıştığını gördüğümüz şey, drenaj kapağının kendisiydi. Bunu fark eder etmez, 3. antrenman seansını durdurduk ve devam ettiremedik. O bölümde tamirat işlemi başladı. Diğer drenaj kapaklarıyla alakalı daha fazla kontrol yaptık."

"Daha önce böyle bir şey, kanalın kendisinin kırıldığını görmemiştik. Tüm yetkililerle birlikte, pistin diğer drenaj kapaklarını kontrol ettik. En verimli yol buydu. Başka çatlaklar olduğunu belirledik ve hemen tamir ettik."

"Açıkçası 14. virajın sol tarafındaki drenajın içerisine plastik boru koyduk ve ardından üstünü beton ile kapatıp hızlı bir şekilde kurumasını sağladık. Bu yüzden sıralamalarda biraz gecikme oldu. Ancak o koşullar altında bunu yapıp her şeyi kontrol etmek daha iyiydi."

"Son işlemi tamamlar tamamlamaz, tüm pistte ve drenajlarda önlem için daha fazla kontrol yaptık." dedi.

Masi, F1 araçlarının ürettiği yere basma gücünün kanalın kırılmasında etkili olduğunu düşünüyor.

Masi, "Öyle olduğunu söyleyebilirim. F1 araçlarının ürettikleri yere basma gücünü yeteri kadar ifade edemiyoruz. Böyle bir şey olması kesinlikle beklenmiyordu. Pist yarış için en iyi şekilde hazırlandı, pistin yeniden asfaltlanması dahil çok ciddi güncelleme yapıldı ve bazı güvenlik bariyerleri eklendi. Aynı dönemde bütün drenaj kanalları da kontrol edildi." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
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Editör Adam Cooper

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