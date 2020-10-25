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Formula 1 / Son dakika

FIA, hakem olarak Petrov'u atama kararını savundu

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FIA, hakem olarak Petrov'u atama kararını savundu
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

FIA, söylediği tartışmalı sözlere rağmen Vitaly Petrov’u Portekiz Grand Prix’sine hakem olarak atama kararını savundu.

Petrov’un atama kararı dünya şampiyonu Lewis Hamilton ve LGBTQ+ hareketi Racing Pride tarafından eleştirilmişti. İki taraf da eski pilotun F1’in ırkçılık karşıtı hareketlerini eleştirmesi sonrasında seçilmesinden mutsuzdu.

Hamilton’un Breanna Taylor tişörtü giymesi ile alakalı bir röportajında kullandığı sözler Petov'un eleştirilmesine sebep oldu.

Rus basınıyla konuşan Petrov, “Bence seyircilerin yarısı, açıklanana kadar tişörtün manasını anlamadı.”

“Ve bir pilot gay olduğunu açıklayıp gökkuşağı bayrağıyla gezerek herkesi gay olmaya zorlarsa ne olacak? Bir çok örnek bulunabilir.” demişti.

Fakat yine de “Bir Bütün Olarak Yarışıyoruz” (“We Race as One”) kampanyasını uygulayan FIA’nın Petrov’u seçmesi kendileri tarafından yanlış bir karar olarak görülmüyor.

FIA, gelen eleştirilere rağmen Petrov'un yarış hakemliğinin arkasında durmuştu ancak sıralamaların ardından Petrov'un babasının öldürülmesi haberi ortaya çıktı ve Rus pilot acil bir şekilde ülkesine dönmek zorunda kaldı.

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FIA, gelen eleştirilerin ardından yapmış olduğu açıklamada bireylerin resmi görevlerinin haricinde yaptığı yorumların resmi görevli seçerken göze alınmadığını belirtti.

“FIA sürücü hakemlerini görevlerini en üst seviyede yapabilmek için uygun Formula 1 tecrübesi ve uzmanlığına sahip kişilerden seçer, aynı zamanda bu kişilerin FIA’ya sürücü hakemi olmak istediklerini bildirmeleri gerekir."

“Federasyon, bu süreçte bireylerin FIA Hakemliği görevlerinin dışındaki yorumlarını göze almaz, bu yorumlar FIA’nın regülasyon ve Etik Kodu’nu ihlal etmediği sürece.”

 

Racing Pride bu hafta sonunun başında, Petrov’un bu konudaki görüşünün FIA’nın Etik Kodu’nun dışına çıktığını savundu.

“Racing Pride; Vitaly Petrov’un bu haftaki Portekiz Grand Prix’sine, bir çok medya kanalına duyurulan ve #WeRaceAsOne girişimini eleştirdiği homofobik ve ırkçı yorumlarından sonra FIA Sürücü Hakemi olarak atanmasını konusundaki endişelerini belirtmek ister.”

“Bir FIA görevlisi tarafından dile getirilen bu yorumlar sporda dahiliyet ilkesini umursamamakla kalmayıp FIA Etik Kodu’nu da ihlal etmektedir. FIA Etik Kodu’nun 1.2 numaralı Maddesine göre FIA etkinliklerine katılanlar ‘ırk, ten rengi, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik veya sosyal köken’ konularında ayrımcılığa uğratılamazlar.”

Yardımcı editör: Adam Cooper 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Jonathan Noble

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