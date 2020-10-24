Ricciardo: "Q2'deki spinde rüzgar etkiliydi"

Renault pilotu, sıralamalarda 2. seanson sonunda aracının kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı ve aracın arka tarafını hafifçe bariyerlere vurdu.

Seansı 10. sırada tamamlayarak 3. seansa geçmeyi başaran Ricciardo, aracının tamiri tamamlanamadığı için piste çıkamadı.

Ricciardo, "Araçlar bildiğimiz gibi çok hassas. Bazı araçları geçmem gerekiyordu."

"Açıkçası yarış çizgisi dışındalardı ancak frenleme yapıp viraj dönerken rüzgar etkisini gösterdi. Virajı dönmeye başlayınca arka tarafı kaybettim."

"Bariyerle vurana kadar devam ettim ve vurunca arka kanada hasar verdim. Takım beni piste çıkarmaya çok yakındı. Bir dakika daha olsaydı, piste çıkabilirdik."

"Bir dakika daha olsaydı, araç piste çıkmaya hazır olacaktı. Ancak açıkçası zamanımız tükendi. Bu yüzden yarın bir şeyler yapmaya çalışacağız." dedi.

Ricciardo ayrıca yere basma gücü eksikliği nedeniyle Portimao'nın zorlu pist yüzeyinde zorlandıklarını söyledi.

Ricciardo, "Oldukça zorlu bir hafta sonu oluyor. Herkes için zorluydu. Bu yeni yüzey çok kaygandı. Asfalt yüzeyi henüz pişmemiş gibi. Hâlâ yağ çıkıyor ya da her neyse asfalttan çıkıyor."

"Bu yüzden herkes muhtemelen maksimum yere basma gücünü kullanıyor. Bu alanda geliştiğimizi biliyoruz ancak yine de maksimum yere basma gücü açısından hâlâ gerideyiz."

"Bu tür yüzeyde yol tutuşu üretemiyoruz. Bu yüzden 0.1 - 0.2 sn civarında onların gerisinde kalıyoruz. Açıkçası bugün hedefimiz sıralamalarda 3. seansa geçmekti. Bu hedefimize ulaştık ancak spin nedeniyle araca hasar verdik."

"Umarım yarışta biraz eğleniriz. İyi olmasını ummadığımız, Mugello gibi bir yarış olmasını umuyorum. Umarım öyle olur ancak burada birinci viraj çok hızlı. Orada geçiş yapabilmek için diğer aracın yanında olmalısınız."

"Aksi takdirde burada geçiş yapmak zor. Belki soğuk pistte aşınma olur, araçlar arasında hız farkı olur ve bazı fırsatlar çıkabilir."

"5. viraj U şeklinde ve apeks oldukça dar, ancak 5. viraja gelirken hava koridoruna girerseniz, orası da bir seçenek olabilir." dedi.