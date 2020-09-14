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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Ferrari CEO'su, F1 takımının "bir çukurda" sıkıştığına inanıyor

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Ferrari CEO'su, F1 takımının "bir çukurda" sıkıştığına inanıyor
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Ferrari CEO'su Louis Camilleri, Scuderia Ferrari'nin "bir çukurda" sıkıştığına ve sadece çok çalışmanın bu çukurdan çıkmalarına yardımcı olacağına inandığını söyledi.

İtalyan takım Toskana Grand Prix'sinde, 2020'deki kötü performansını devam ettirdi, Charles Leclerc yarışın başındaki üçüncülüğüne rağmen yarışı sekizinci sırada, Sebastian Vettel ise 10. sırada tamamladı. 

Formula 1'deki 1000. yarışına çıkan Scuderia Ferrari'de, aralarında başkan John Elkann ve CEO Louis Camilleri'nin de bulunduğu üst yönetim de yarışı izleyenler arasındaydı. 

Spa ve Monza'da geçen kötü hafta sonlarının ardından, sezonun zorlu bir döneminde olduklarını söyleyen Camilleri, Scuderia'nın, yüzleştiği sorunların arkasında saklanmadığını söyledi.

"Bakın, şu anda bir çukurun içerisindeyiz ve çukurun içerisinde olduğumuzu biliyoruz." diyen Camilleri ekledi: "Bu da pek çok faktörün bir araya gelmesi yüzünden oluştu, ancak dediklerim sanki bir mazeretmiş gibi duyuluyor. Ve bizde mazerete yer yok."

"Şu anda önemli olan ise olan sorunlarımıza odaklanmak ve çok çalışıp kararlılıkla bizim için doğru olduğuna inandığımız yere geri dönmek."

Ferrari, bu seneki şasi ve motor dondurma kurallarının, gelişmek için olan fırsatını kısıtladığının farkında. 

Ancak İtalyan takım, 2022'den itibaren uygulanacak kurallar öncesinde, motorda yapacağı gelişim ile beraber bu sene ortaya çıkan farkı kapatmayı umuyor.

Ferrari'nin 1000. GP kutlaması atmosferi

Ferrari'nin 1000. GP kutlaması atmosferi

Fotoğraf: Franco Nugnes

2022 değişiklikleri öncesinde daha iyi bir performans yaratma ümitlerinin olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Camilleri şunları söyledi: "Gerçekçi olmak gerekirse oldukça zor olacak."

"Formula 1'de her zaman zamana karşı yarışıyoruz, hem pistte hem de gelişim kısmında, ve sıkabileceğimiz sihirli bir kurşuna sahip değiliz. Gelecek seneki kurallarda biraz daha esneklik olmasını bekliyorum, böylece en azından olduğumuz yerin üzerine çıkabiliriz."

"Mercedes, şapkamızı çıkarmamız lazım, gerçekten inanılmaz bir iş yapıyor ve 2022'de yeni kurallarla beraber bir değişiklik olup olmayacağını göreceğiz. Bunun olmasını umuyoruz."

Ferrari, Cumartesi akşamı Floransa'da yaptığı özel bir organizasyonla 1000. yarışını kutladı - ve Camilleri, takım için parlak bir gelecek olduğuna inanıyor.

"Bakın, bence Ferrari ve Formula 1 artık ortak bir şey oldu." diyen Camilleri ekledi: "Formula 1'i Ferrari olmadan düşünebilir misiniz? Aynı şekilde tam tersi durumu da?"

"Çok uzun zamandır buradayız ve bu bakımdan tek takım biziz. Diğerleri gelir geçer. Ve evet, geçmiş de bir baskı yaratır. Biz de diğer binleri sabırsızlıkla bekliyoruz."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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