Norris: "Kimse beni Sainz'dan daha fazla yenmek isteyemez"

Sainz ve Norris, 2019 ve 2020 yıllarında iki sezon boyunca McLaren'da takım arkadaşı oldular ve takımın gelişiminde önemli bir rol oynadılar.

Fakat Woking merkezli ekipte geçirdiği iki yılın ardından Sainz, geçen sezon sonunda takımdan ayrıldı ve Ferrari'ye geçti.

Norris'in yeni takım arkadaşı ise Daniel Ricciardo oldu. Fakat Norris - Sainz arasındaki rekabet azalmadı ve Norris'e göre gridde kendisini Sainz'dan daha iyi tanıyan veya yenmek isteyen kimse yok. Aynı şeyin İspanyol sürücü için de geçerli olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Norris, "Carlos nasıl sürdüğümü biliyor ve bir takım olarak nasıl düşündüğümüzü de biliyor."

“Tabii ki, her şeyi bilmemesi için işleri biraz değiştirmeye çalışıyoruz fakat bu, takım değiştiren bir sürücünün sahip olduğu artılardan ve eksilerinden sadece biri."

"Tabii ki ikimizin de kendi programı var ama muhtemelen Carlos'tan daha fazla yenmek istediğim kimse yok ve muhtemelen onun için de aynısı."

"Onlar McLaren'ı yenmek istiyor ve biz de aynı şekilde Ferrari'yi yenmek istiyoruz. Bu, mücadelenin bir parçası. Fakat belki de yarın gidip tekrar golf oynayacağız.” dedi.

Norris bu yıl şimdiye kadarki en iyi sezonunu geçiriyor ve dokuz yarışta üç podyum almayı başardı.

Norris, “Sanırım önemli şeylere, her zamankinden daha fazla konsantre oluyorum. Yani gerçekten odaklanmam gereken şeylere daha fazla zaman harcıyorum."

"Her şeyi daha iyi yapmak adına, odaklanmanız gereken şeylere odaklanmak çok önemli. Bunun anahtarı da mühendislerimle daha fazla zaman geçirip, sohbet ve eğlenceye daha az zaman harcamak." dedi.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Erik Junius