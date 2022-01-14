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Maserati uzun vadede Formula 1'e dönüşü reddetmiyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Maserati CEO'su Davide Grasso, gelecekte Formula 1'e dönüşün kendileri için gerçekçi olmadığına inanmıyor.

Maserati uzun vadede Formula 1'e dönüşü reddetmiyor

Maserati, geçtiğimiz günlerde 2022-23 sezonundan itibaren yeni bir üretici olarak Formula E gridinde yer alacağını açıklamıştı. 

Bu, beklenmedik bir karardı ve genel olarak herkesi şaşırttı. Çünkü Maserati, uzun yıllardır motor sporları dünyasında yer almıyordu.

Şimdi Stellantis Grubu'na ait olan Maserati'nin dönüşünün, sadece Formula E ile sınırlı olmayacağı söyleniyor.

Maserati, 1950-1958 yılları arasında Formula 1'de yer almış ve hatta 1957'de Juan Manuel Fangio ile şampiyon da olmuştu.

Formula E'ye dönüşün ardından gelecekte Formula 1'e girip girmeyecekleri konuşulmaya başlandı ve ilk açıklamalar bunun gerçekleşebileceği yönünde.

Marka CEO'su Grasso bunun şimdilik mümkün olmadığını fakat gelecekte böyle bir şey yapabileceklerini söyledi.

ABMS'ye konuşan Grasso, Maserati'nin daha fazla seriye katılıp katılmayacağı sorulduğunda, "Dostum Stefano Domenicali [Formula 1 CEO'su] tarafından yönetilen diğer şampiyonayı mı kastediyorsunuz?"

"Bunu zaman gösterecek. Formula 1, birinci sınıf bir seri ve yarış araçları için en önemli şampiyona. Orada çok büyük bir rekabet var."

“Maserati geçmişte oradaydı, Juan Manuel Fangio ile dünya şampiyonluğunu kazandı. Yani soru bağlam dışında değil ama şu anda gündemde böyle bir şey yok." cevabını verdi.

Formula 1 gelecekte daha fazla takım ve üreticiyi spora çekmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 2026 yılında Audi ve Porsche'nin Formula 1'e girmesi bekleniyor.

Jean Behra, Maserati 250F

Jean Behra, Maserati 250F

Fotoğraf: Motorsport Images

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