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Red Bull, 2022 aracının ismini açıkladı, yeni araca dair ilk ipucunu verdi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Formula 1 takımları, tüm hızlarıyla çalışmaya devam ediyor ve yeni araçlara dair ilk bilgiler açıklanmaya başladı. Bugün kısa bir video paylaşan Red Bull, yeni aracının adının RB18 olacağını duyurdu.

Red Bull, 2022 aracının ismini açıkladı, yeni araca dair ilk ipucunu verdi

Red Bull Racing, Abu Dhabi'deki sezon finalinin ardından 2021'in son günlerini kutlama yaparak geçirdi.

Fakat odak noktası artık tamamen 2022 projesine kaymış durumda ve tüm dikkat, RB18 olarak adlandırılan araca çevrildi.

Red Bull, 2021 aracına RB16B adını vermişti ve bundan ötürü 2022 aracının RB17 adını taşıması bekleniyordu. Fakat takım sürpriz şekilde RB18 adını seçti.

Max Verstappen ve Sergio Perez'in yarışacağı yeni aracın hangi tarihte tanıtılacağı henüz bilinmiyor ancak Şubat ayının ortalarında tanıtılması bekleniyor.

 

Red Bull, yeni aracın adını duyurduğu paylaşımda, 2022 aracına dair de ipucu verdi.

Görüntüde aracın arka kısmı gösteriliyor. Belirtildiği üzere nihai tasarım Barselona'daki ilk kış testinin başlamasından kısa bir süre öncesine kadar ortaya çıkmayacak.

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