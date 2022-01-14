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Formula 1 Haberler

BBS resmen F1'in yeni jant tedarikçisi oldu

Ekleyen:
, Şef Editör

Daha önce belirtildiği üzere BBS, resmen Formula 1'in tek jant tedarikçisi oldu.

BBS resmen F1'in yeni jant tedarikçisi oldu

Bu yıl Formula 1'de yeni bir döneme giriliyor ve artık 18 inç lastikler kullanılacak. Yeni dönemde Formula 1 jantları artık tek bir tedarikçi tarafından üretilecek ve tüm takımlara tedarik edilecek.

Bundan sonra tüm takımlar aynı jantlara sahip olacak ve bu alanda herhangi bir avantaj kazanılmasının önüne geçilecek.

FIA'nın aradığı kriterlere en uygun üreticinin BBS olduğu ifade edilmişti ancak şimdiye kadar resmi bir açıklama yoktu.

RacingNews365, resmi açıklamanın cuma günü gelmesini bekliyordu ve öyle de oldu.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre BBS, önümüzdeki yıllarda sporun tek jant tedarikçisi olacak. 

BBS, şimdiye kadar sadece Ferrari ve Toyota ile Formula 1'de çalışmıştı. Fakat Formula 1'de yer aldıkları son yılın üzerinden 10 yıl geçti.

Yapılan anlaşma, dört yılı kapsıyor ve 2026 yılındaki yeni döneme kadar sporun tek jant tedarikçisi olacaklar.

 F1 jantları Japonya'da üretilecek ve tüm takımlara tedarik edilecek.

BBS aynı zamanda Amerikalı NASCAR serisinin de jant tedarikçisi olacak.

BBS F1 jantından ilk kare:

BBSのF1ワンメイクホイール

BBSのF1ワンメイクホイール

Fotoğraf: Motorsport.com / Japan

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