Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"

Sezonun ilk yarışı Bahreyn'e Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayıp ilk pitlere kadar yerini korumuştu ancak ilk pitlere erken giren Mercedes pilotu Lewis Hamilton, pitlerin ardından öne geçmeyi başardı.

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, hafta sonuna 4. virajda pist sınırlarını ayrıntılı bir şekilde açıklayan notlarla başlasa da, ardından o notları kaldırdı ve o bölümde normal pist sınırları kurallarının uygulanacağını açıkladı. Bu, o bölgede düzenli bir şekilde 4 tekerlekle birden pist dışına çıkan pilotlara siyah beyaz bayrak gösterileceği, bunu sürdürürse hakemlere iletileceği manasına geliyordu.

Yarış içerisinde ilk başta bu konuyla alakalı herhangi bir işlem yapılmadı ancak bir süre sonra Red Bull, ikinci sıradaki Hamilton'ın düzenli olarak 4. virajda pist dışına çıktığını, bunun serbest olup olmadığını yarış yönetimine sordu. Bunun üzerine Hamilton'a 4. virajda pist dışına çıkmaması yönünde direktif gitti.

Yarışın sonlarına doğru ise aynı virajda Verstappen'in Hamilton'ı geçerken pist dışına taşması, tartışmalara yeni bir boyut getirdi.

Motorsport Network bünyesinde yer alan Formel1.de'ye özel olarak konuşan Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Marko, FIA'nın pist sınırları konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Marko, "Tüm resme bakarsanız, Hamilton'ın Bottas gibi kendilerine zorlamaları söylendiğinde ünlü 4. virajda en az 5 ya da 6 sefer 4 tekerlekle birden pist dışına çıktığını söylemeniz lazım. Oradaki kazanç 0.2 saniyeydi. Bunun üzerine yarış kontrole 'Buna izin veriliyor mu?' diye sorduk. Onların cevabı 'Aslında hayır' oldu."

"Herhangi bir yaptırım yoktu ancak zaman kazandıkları ortadaydı. Hamilton ile yaşananların ardından Max'in yerini vermesi gerektiği çok açıktı. Tabii ki Hamilton o anlarda çok bilgili davrandı. Bu konuda şüphe yok. Max'i yeniden geçmesi nispeten uzun zaman sürdü. O sayede lastiklerini soğuttu ve daha iyi performans sergiledi."

"Max'in 13. virajda kaymasıyla lastikler daha da kirlenmiş oldu ve yarışımız orada noktalandı."

"Biz pist sınırları konusunu fazla ciddiye aldık ve yarış kontrole sorduk. 'Mercedes pilotları sürekli dışarı taşıyor ve 0.2 sn kazanıyor. Biz de bunu yapabilir miyiz?' dedik. Ardından 'Aslında hayır' gibi belirsiz bir cevap aldık."

"Ardından Hamilton'a siyah beyaz bayrak sallanması gibi bir durum ortaya çıktı çünkü o daha sık bir şekilde pist dışına çıkıyordu. Ancak şu anda bunu konuşmak anlamsız."

"Yaşananlar geride kaldı ve tamamen gereksizdi. Orada yeteri kadar boşluk vardı. Oraya bir duvar koyalım, olsun bitsin. Duvara vururlarsa, araçlarına zarar verirler. Pistlerde neden bu kadar çok kaçış alanı olduğunu ve neden oraya bir duvar koymadığımızı bilmiyorum." dedi.