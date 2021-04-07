Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor

Formula 1’in baş teknik sorumlusu Pat Symonds, RaceFans ile yaptığı özel röportajda Formula 1’in gelecek güç ünitesi regülasyonlarında ulaşmak istediği bu hedefin altını çizdi.

Formula 1 yönetimi, 2 sene önce 2030’a kadar karbon üretimini sıfırlama hedefine ulaşmak için ‘ilk karbon üretmeyen içten yanmalı hibrit motor’ çalışmalara başladığını açıklamıştı. Motorların tükettiği benzin miktarını azaltmak da bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olacak.

Buna ek olarak Symonds, Formula 1 araçlarının sürekli artan ağırlığına da dikkat çekti. Minimum ağırlık limiti son 8 senede %17 kadar artarak bu sene 752 kg’ı bulmuştu ki buna araçların alabileceği 110kg benzini eklemiyoruz.

Symonds, geleneksek yakıtlardan 1 kilogram başına daha çok enerji üreten sentetik yakıtlar ile bu limitin 2025’e kadar 75kg kadar azalabileceğini belirtti.

'‘Formula 1’de ağırlığı azaltmak için mücadele ediyoruz. Araçlar çok çok ağır ‘'

‘‘Sıralama turlarında 7.5 yerine 2kg benzin kullansan fark eder mi diyebilirsiniz, ancak eğer yarışa enerji yoğunluğun ½'si kadar olduğu için 100kg benzin ile başlıyorsan yine ağır bir araç elde edersin. Bu yüzden bence fark edecek.’’

Symonds, Formula 1’in yeni regülasyonlarının mevcut performans seviyesini korurken benzin tüketimini azaltabileceğini düşünüyor.

‘’Bana yeni araçlarda ne yapılması istendiğim sorulduğunda isteklerimin en temelinde aynı performans seviyesini korurken şu an kullandığımız benzini üçte ikisini kullanmak var, dedim.‘’

‘’Aynı hızı, neredeyse aynı tur zamanını, aynı gücü, aynı frenleme kapasitesini ve viraj alma kabiliyetini istediğimi söyledim.’’

Symonds, yeni yakıt teknolojilerini benimsemenin yanı sıra aerodinamik tasarımların daha verimli ve aktif kullanılmasının da tüketimi azaltmada önemli bir rol oynayacağına inanıyor. Formula 1 araçlarında aktif aerodinamik tasarımların en büyük örneklerinden biri, sürücülerin önündeki pilotun 1 saniye içinde ve DRS bölgesinde olduğunda açabildiği DRS.

‘’Bu araçların yüksek hava direnci yüzünden bu kadar benzin harcadığını anlamak için bir mühendis olmanıza gerek yok. ‘’

‘’Motorları daha da elektrikli hale getirdikten sonra ilk yapılması gereken şey, araçların hava direncini azaltmak. ‘’

‘’Yani, kesinlikle hava direnci azaltılacak. Ancak hava direnci azaltıldığında da yere basma gücü azalıyor ve virajları aynı hızda alamıyorsunuz, bu da bizi tek çözüm olan aktif aerodinamik tasarımlara götürüyor. ‘’