Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’ Sonraki / Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"
Formula 1 / Son dakika

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor

Ekleyen:

Formula 1 yönetimi, araçların benzim tüketimini üçte biri kadar azaltmak adına ‘aktif aerodinami‘ felsefesini araçlarda uygulamak istiyor.

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor

Formula 1’in baş teknik sorumlusu Pat Symonds, RaceFans ile yaptığı özel röportajda Formula 1’in gelecek güç ünitesi regülasyonlarında ulaşmak istediği bu hedefin altını çizdi.

Formula 1 yönetimi, 2 sene önce 2030’a kadar karbon üretimini sıfırlama hedefine ulaşmak için ‘ilk karbon üretmeyen içten yanmalı hibrit motor’ çalışmalara başladığını açıklamıştı. Motorların tükettiği benzin miktarını azaltmak da bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olacak.

Buna ek olarak Symonds, Formula 1 araçlarının sürekli artan ağırlığına da dikkat çekti. Minimum ağırlık limiti son 8 senede %17 kadar artarak bu sene 752 kg’ı bulmuştu ki buna araçların alabileceği 110kg benzini eklemiyoruz.

Symonds, geleneksek yakıtlardan 1 kilogram başına daha çok enerji üreten sentetik yakıtlar ile bu limitin 2025’e kadar 75kg kadar azalabileceğini belirtti.

'‘Formula 1’de ağırlığı azaltmak için mücadele ediyoruz. Araçlar çok çok ağır ‘'

‘‘Sıralama turlarında 7.5 yerine 2kg benzin kullansan fark eder mi diyebilirsiniz, ancak eğer yarışa enerji yoğunluğun ½'si kadar olduğu için 100kg benzin ile başlıyorsan yine ağır bir araç elde edersin. Bu yüzden bence fark edecek.’’

Symonds, Formula 1’in yeni regülasyonlarının mevcut performans seviyesini korurken benzin tüketimini azaltabileceğini düşünüyor.

‘’Bana yeni araçlarda ne yapılması istendiğim sorulduğunda isteklerimin en temelinde aynı performans seviyesini korurken şu an kullandığımız benzini üçte ikisini kullanmak var, dedim.‘’

‘’Aynı hızı, neredeyse aynı tur zamanını, aynı gücü, aynı frenleme kapasitesini ve viraj alma kabiliyetini istediğimi söyledim.’’

Symonds, yeni yakıt teknolojilerini benimsemenin yanı sıra  aerodinamik tasarımların daha verimli ve aktif kullanılmasının da tüketimi azaltmada önemli bir rol oynayacağına inanıyor. Formula 1 araçlarında aktif aerodinamik tasarımların en büyük örneklerinden biri, sürücülerin önündeki pilotun 1 saniye içinde ve DRS bölgesinde olduğunda açabildiği DRS.

‘’Bu araçların yüksek hava direnci yüzünden bu kadar benzin harcadığını anlamak için bir mühendis olmanıza gerek yok. ‘’

‘’Motorları daha da elektrikli hale getirdikten sonra ilk yapılması gereken şey, araçların hava direncini azaltmak. ‘’

‘’Yani, kesinlikle hava direnci azaltılacak. Ancak hava direnci azaltıldığında da yere basma gücü azalıyor ve virajları aynı hızda alamıyorsunuz, bu da bizi tek çözüm olan aktif aerodinamik tasarımlara götürüyor. ‘’

paylaşım
yorumlar
Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’

Önceki haber

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’

Sonraki haber

Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"

Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Can Çarpıcı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"

48 dk
2
Formula 1

Vowles: "Schumacher F1'de bir yıl daha kalsaydı, harika bir yıl geçirebilirdi"

2s
3
Formula 1

F1'e Suudi Arabistan destekli yeni bir takım mı geliyor?

7s
4
Formula 1

Alonso: "En iyi yılım belki de 2012 yılıydı"

1g
5
Formula 1

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor

1s
Son Haberler
FIA, 2021 F1 araçlarını inceleme seviyesini neden arttırdı?
F1

FIA, 2021 F1 araçlarını inceleme seviyesini neden arttırdı?

9dk
Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"
F1

Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"

48dk
Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor
F1

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor

1s
Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’
F1

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’

2s
Vowles: "Schumacher F1'de bir yıl daha kalsaydı, harika bir yıl geçirebilirdi"
F1

Vowles: "Schumacher F1'de bir yıl daha kalsaydı, harika bir yıl geçirebilirdi"

2s
Son Videolar
F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
26dk

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

2021 McLaren için ne manaya geliyor? 21:13
Formula 1
1 Nis 2021

2021 McLaren için ne manaya geliyor?

Daha fazlası
Can Çarpıcı
De Meo, Abiteboul’un neden görevden alındığını açıkladı
Formula 1 / Son dakika

De Meo, Abiteboul’un neden görevden alındığını açıkladı

Albon: "Russell, 2022’de Hamilton’ı gerçekten zorlayabilir"
Formula 1 / Son dakika

Albon: "Russell, 2022’de Hamilton’ı gerçekten zorlayabilir"

Allison, yüksek eğimli araçların ne kadar avantajlı olduğundan henüz emin değil
Formula 1 / Son dakika

Allison, yüksek eğimli araçların ne kadar avantajlı olduğundan henüz emin değil

Çok Okunanlar Bugün

Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"

Vowles: "Schumacher F1'de bir yıl daha kalsaydı, harika bir yıl geçirebilirdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vowles: "Schumacher F1'de bir yıl daha kalsaydı, harika bir yıl geçirebilirdi"

F1'e Suudi Arabistan destekli yeni bir takım mı geliyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1'e Suudi Arabistan destekli yeni bir takım mı geliyor?

Alonso: "En iyi yılım belki de 2012 yılıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "En iyi yılım belki de 2012 yılıydı"

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’

Rosberg: "Şu anda en hızlı araç Red Bull'da"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Şu anda en hızlı araç Red Bull'da"

Wolff, Brown'ın Verstappen ve Russell ile ilgili iddiasına yanıt vermekten kaçındı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Brown'ın Verstappen ve Russell ile ilgili iddiasına yanıt vermekten kaçındı

Son Haberler

FIA, 2021 F1 araçlarını inceleme seviyesini neden arttırdı?
F1 Formula 1 / Analiz

FIA, 2021 F1 araçlarını inceleme seviyesini neden arttırdı?

Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.