FIA, 2021 F1 araçlarını inceleme seviyesini neden arttırdı?

Yeni uygulamaya göre FIA, her yarıştan sonra rastgele bir aracı seçecek ve belirlediği süre içerisinde araç üzerinde detaylı kontroller ve analizler yapacak.

Takımlar her zaman tamamen kurallara uygun bir araç hazırlama konusunda güveniliyor. F1 Sportif Kuralları'nda "Tüm takımlar, araçlarının her antrenman seansı ve yarış boyunca uygunluk ve güvenlik koşullarına uyduğundan emin olmalıdır" ve "ilk kontroller için aracın sunumunda kurallara uygun olduğu beyanı kabul edilir" sözlerine yer veriliyor.

Ancak Formula 1 araçları, her hafta sonunun başında yapılan kontrollerde detaylı bir şekilde incelenmiyor. Mesela, Bahreyn'deki yarışın ardından yarışı tamamlayan tüm araçlar tartıldı ve bazı testlere sokularak motorlarının yarış içerisinde nasıl çalışıldığına bakıldı.

Testlerin ardından Red Bull'dan Sergio Perez ve AlphaTauri'den Yuki Tsunoda'nın araçları, detaylı bir şekilde test yapılması için seçildi. Buna ek olarak 9 araç yağ yakımı açısından kontrol edildi ve Mercedes'ten Lewis Hamilton ile Red Bull'dan Max Verstappen'in araçlarından yağ numuneleri alındı. Hamilton'ın aracından ayrıca yakıt numunesi alındı.

Şu ana kadar görülmeyen şey ise yarıştan sonra ya da yarış hafta sonu boyunca FIA'nın aracın belli bileşenlerini sökerek detaylı analiz yapması ya da karoserin altına bakmasıydı.

Bu seneki detaylı analiz o kadar büyük bir değişiklik ki, takımlara hakemlerin notları aracılığıyla değil teknik direktif ile resmi yollardan bildirildi.

Ferrari mechanics in the garage with one of their cars

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images