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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Yanlış anlaşıldım"

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Marko: "Yanlış anlaşıldım"
Ekleyen:
, Editör
1 Nis 2020 08:57

Helmut Marko, pilotlarına kasıtlı olarak koronavirüs bulaştırmak gibi bir öneri sunmadığını, sadece yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, geçtiğimiz günlerde ORF'ye konuşmuş ve Red Bull Racing ile AlphaTauri'nin dört sürücüsünü virüse karşı bağışıklık kazandırmak amacıyla koronavirüs bulaştırmayı görüştüklerini belirtmişti.

Marko, "Dört Formula 1 sürücüsü ve sekiz ila on gencimiz var. Planımız, bu sessiz zamanı fiziksel ve zihinsel olarak doldurabileceğimiz bir kamp düzenlemekti ve bu, enfeksiyon kapmaları için ideal zaman olurdu." demiş ve bu açıklamalar tepki çekmişti.

Dün Red Bull takım patronu Christian Horner, bunun konuşulduğunu ama asla ciddiye almadıklarını dile getirmişti

Bugün konuşan Marko ise, sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

Marko, F1'-Insider.com'a verdiği demeçte, "Elbette bu doğru değil. Kasten birisine virüs bulaştırmakla ilgili bir konu değildi. Röportajda yanlış tarafa çekildi çünkü yayın kesildi."

"Avusturya basını koronavirüs tarafından boğulmuş durumda. Televizyon, radyo veya gazete  olsun, hepsi virüsle ilgili haberler yapıyor."

"Ne olursa olsun kesin olan bir şey var; çocuklarımı kasıtlı olarak savaşa göndermem." dedi.

Marko, koronavirüs kampı önerisine de açıklık getirdi.

"Elbette dikkatli olmalısınız ve pandemiyi mümkün olan en kısa sürede kontrol altına almaya çalışmalısınız. Ama durumu dikkatlice yargılamamız gerekiyor."

"Şubat ayında bu virüsü kaptığıma eminim. Virüsle ilgili tüm semptomlarla on gün hastaydım. Planlanan yarış için Melbourne'a uçtuğumda kendimi daha iyi hissettim."

"Dönüş uçuşumda Dubai'de durmak zorunda kaldım: dünyanın her yerinden gelen binlerce insanla kapalı bir alanda durdum ama virüsü kapmadım. Muhtemelen zaten bağışıklığım olduğum içindi."

"Bu da yaşlı insanların paniğini azaltmalı. Benim yaşımdaki insanlar bu hastalıktan kurtulabiliyorsa, yarış sürücülerimiz gibi genç ve iyi antrenmanlı sporcuların, en azından bu virüsün sonuçlarından daha az korkmaları gerektiği söylenebilir.

"Bu yüzden antrenman kampını organize etmeyi düşündük. Her şeyden önce, çocukların dikkatini dağıtacaktı ve onları formda tutacaktı."

"Ama kasıtlı olarak virüs vermeyi hiç konuşmadık."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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