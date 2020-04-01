Ferrari'nin DAS'a benzer sisteminin adı PAS'mış

Red Bull takımı Avustralya GP olsaydı ve Mercedes DAS'ı kullansaydı onu protesto edeceğini açık bir şekilde ifade etse de, protesto edeceği düşünülen takımlardan Ferrari bu konuda daha çok sessiz kalmayı tercih etmişti. Takımdan gelen açıklamada DAS'ı geçmişte düşündükleri ancak projeyi ilerletmedikleri söylenmişti.

Bazıları Ferrari'nin bir şeyleri gizliyor olabileceğini iddia etmişti ve yapılan incelemelerin ardından İtalyan ekibin neden Mercedes'in bu sistemi karşısında yüksek tepki vermediği ortaya çıktı. Ferrari, geçen senenin ortasından beri Mercedes'in DAS'ına benzer bir sisteme halihazırda zaten sahipmiş.

Motorsport.com Ferrari'ye yakın kaynaklardan, araçta PAS (Güç Destekli Direksiyon / Hidrolik Direksiyon) adı verilen bir sistem olduğunu ve sistemin bu seneki Haas aracında da yer aldığını öğrendi.

PAS, Mercedes'in DAS'ı kadar gelişmiş olmasa da Mercedes de geçen sene başında böyle bir sistemle başlayıp geliştirerek DAS'ı oluşturmuş oldu.

Mercedes W10'un direksiyon sisteminde Ackermann sistemi şeklinde çalışan çift kramayer ve pinyon yer alıyordu. Bu sayede ikisi birbirinden farklı direksiyon açılarıyla çalışabiliyordu.

Geçen seneyi hatırlarsanız W10, yavaş virajlarda önceki senelerde piste çıkan Mercedes araçlarından çok daha iyi durumdaydı. Bu da yeni direksiyon sisteminin işe yaradığını gösteriyor.

Bu sistem sadece aracın kıvraklığını iyileştirmedi, aynı zamanda lastiklerin optimum çalışma aralığında kalmasına, dolayısıyla performansımı iyileştirmeye yardımcı oldu.

Mercedes'in sistemini nispeten daha önce fark eden Ferrari, kendi direksiyon sistemini geliştirmeyi bırakarak Fransa GP'den itibaren PAS'a geçiş yaptı.

Bu, daha büyük, daha ağır ve daha karmaşık direksiyon sistemi manasına geliyor. Tüm bu güçlükler dikkate alındığında, kazancı çok olmalı ki takımlar bu sisteme geçiş yapmalı.

Viraj profiline göre Ackermann açısını kullanabiliyor olmanın bazı ilginç aerodinamik faydaları da oluyor.

Her bir tekerleğin takip ettiği çizgiye göre bu bölümde oluşan türbülansın şekli de değiştirilmiş oluyor. Böylece aracın yere basma gücünü arttırabilmek için, aracın genel aerodinamik haritalamasını da ona göre hazırlamak gerekiyor.

Bu değişik Ackermann çözümlerinin zamanlaması, DAS tarzı çok gelişmiş bir sisteme nasıl geçilmesi gerektiğini işaret ediyor.

Ferrari'nin PAS'ı Haas'ın aracına da eklemesi, sistemin rekabet seviyesi açısından önemli olduğunu ve İtalyan ekibin kurmuş olduğu sistemden memnun kaldığını gösteriyor.

DAS sistemi ise PAS'ın aksine daha kısa ömürlü olacak gibi çünkü Mercedes, 2020 kurallarının 2021'de de kullanılması halinde sistemi kullanmama konusunda anlaşmaya vardı.

Bu, koronavirüs nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayacak takımları bir nevi rahatlatmış olacak.