Wolff, Aston Martin'den hisse alabileceğini yalanlamadı

Haftalardır Mercedes'in motor sporları şefi Toto Wolff'un Aston Martin'den hisse alabileceği ve şirketin CEO'su haline geleceği konuşuluyordu.

Lawrence Stroll bu yılın başında Aston Martin'in belli bir hissesini satın aldı ve şirkete oldukça büyük bir yatırımda bulundu.

Şimdi, son yıllarda birlikte çok iyi anlaşan ve bu yılki Avustralya GP'de de yine birlikte vakit geçiren Toto ile Lawrence'in birlikte çalışmak istedikleri söyleniyor. Bu yüzden de Wolff, Aston Martin'den hisse satın alabilir.

Motorsport.com, Wolff'un Aston Martin veya Stroll'e bir teklif yapıp yapmadığı konusunda İngiliz üreticiyle görüştü. Ancak Aston Martin'in iletişim departmanı "bu konuda yorum yapmayacaklarını" belirtti.

Daha sonra Stroll ile iletişime geçen Motorsport.com, Kanadalı milyarderden de "yorum yapmayacağı" cevabını aldı.

Aston Martin, Motorsport.com'a Lawrence Stroll'ün bazı alıntılarıyla yanıt verdi. Bu alıntılarda şöyle deniyor: "Aston Martin'in geleceğini güçlendirmek istiyoruz."

Stroll, böylelikle yeni yatırımcılar aradıklarını doğrulamış oldu. Ayrıca şirket CEO'sunun Andy Palmer olduğunu da doğruladı.

Şimdiye kadar sadece Wolff'tan bir yalanlama geldi, o da CEO olmayacağı yönündeydi.

Bununla birlikte Wolff, hisse alabileceğini reddetmedi.

"Aston Martin'in CEO'su olacağım konusunda söylenecek bir şey yok. Lawrence Stroll, bir konsorsiyum ile birlikte hisse aldı ve bu bir finansal yatırım."

Wolff, Mercedes'le görüştüğünü de söyledi.

Mercedes F1'in %30'luk hissesini elinde bulunduran Wolff, "Formula 1 takımında Daimler'le ortaklık içerisindeyim. Benim önceliğim bu."

"Altı yıldır Mercedes'le birlikteyim ve buradaki insanlarla çalışmak çok eğlenceli."

"Aynı zamanda Daimler'in patronu Ola Kallenius ile geleceğimiz, ortak çalışmalarımız, birlikte çalışmaya nasıl devam etmek istediğimiz hakkında konuşuyorum."

"Mevcut platform, Mercedes için bir marka olarak çok iyi çalışıyor. Bu neden her şey önümüzdeki birkaç yıl boyunca birlikte çalışmaya devam edeceğimizi gösteriyor." dedi.